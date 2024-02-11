عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو|عواصف رملية بعد ساعات وتحذير عاجل من الأرصاد..إطلاق الجنيه الإلكتروني في هذا الموعد

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات، مثل الأرصاد وغيرها، ونرصد لكم أبرزها في التقرير التالي:

عواصف رملية وترابية بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

العثور على جثة سيدة مصرية بسويسرا.. وشقيقها: "اتقـ.تلت بدم بارد"|فيديو

تعيش أسرة مريم مجدي صدمة كبيرة بعد العثور على جثتها في ظروف غامضة في سويسرا، فيما تطالب أسرتها بالقبض على القاتل، وبحسب حديث شقيقها فإن مريم ذهبت إلى سويسرا لتقابل طفلتيها بعد خلافات مع زوجها لكنها لم تعد. 

أبرز السلع والتخفيضات.. تفاصيل إطلاق معارض أهلا رمضان |فيديو

كشف أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، عن تفاصيل إطلاق معارض أهلًا رمضان وأهم السلع المتوفرة والتخفيضات.

محلل فلسطيني: إسرائيل تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

قال المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع، إن إسرائيل تريد إلقاء التهم، وتوزيع ما تقوم به من جرائم على أطراف أخرى بهدف تشتيت الانتباه عن الجريمة الحقيقية التي تقوم بها وترقى إلى الإبادة الجماعية.

قبل تشخيصه بـ 4 سنين.. الذكاء الاصطناعي يستطيع الكشف عن الإصابة بالسرطان

قال الدكتور هشام كوزو، عضو لجنة التحول الرقمي بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن الذكاء الاصطناعي هو بداية الثورة الصناعية الخامسة، وبالتالي هذا سيعمل على تغير العالم كله ليس فقط مجال الرعاية الصحية.

وزيرة الصحة الفلسطينية: الحالة ملحة لحماية العاملين في القطاع الطبي بغزة

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال يرتكب حرب إبادة جماعية في غزة، مؤكدة أن الوضع كارثي في قطاع غزة ، ولم يشهد له العالم مثيلا.

طلعت عبد القوي: الحكومة مدعوة لحضور الجلسات المقبلة من الحوار الوطني

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنهه لا بد من أن يكون هناك تنسيق بين الحكومة، وبين أعضاء الحوار الوطني، من أجل الخرج بتوصيات هامة تساعد على الخروج من الأزمات الإقتصادية، ووضع حلول عاجلة.

بفضل مشروعات الدولة.. القرش: قطاع الزراعة يشهد تنمية على جميع الأصعدة

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن عملية الحصر الزراعي من الأمور المهمة، التي تساعد على اتخاذ القرارات بدقة، وذلك من أجل خدمة المزارع والفلاح المصري بشكل أفضل وبما يسهم في تحقيق التنمية في قطاع الزراعة.

لتعزيز القدرة التنافسية للعملة.. إطلاق الجنيه الإلكتروني في هذا الموعد

في خطوة لتعزيز القدرة التنافسية للعملة أعلنت الحكومة عن تطوير مشروع الجنيه الإلكتروني المقرر إطلاقه بحلول عام 2030.
 

بسبب المشهد العالمي.. العقيد حاتم صابر: تحديات كبيرة تواجه الدولة المصرية

أكد العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، وحرب المعلومات، أن الشعب المصري يعرف كم التحديات الصعبة التي تحيط بالدولة المصرية، مشيرا إلى أن الوضع في السودان أصبح خطيرا، وكذلك ليبيا، إضافة إلى ما يحدث في قطاع غزة، واليمن والتهديدات الموجودة بالبحر الأحمر.

الأرصاد إسرائيل المساعدات الانسانية الذكاء الاصطناعي وزيرة الصحة الفلسطينية قطاع الزراعة الجنيه الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

تعاود التراجع| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة البانيه الآن

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

ترشيحاتنا

بعد الحديث عن خلاف كبير مع بايدن.. نتنياهو بعلق على آخر محادثة بينهما

سلم نفسه للشرطة.. عامل ينتحل صفة محصل كهرباء ويقتل سيدة بعين شمس..تفاصيل

البنك المركزي يصدر ضوابط جديدة بشأن استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج

«النقد الدولي»: اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط يفاقم الأضرار الاقتصادية عالميًا

فرنسا تعارض أي هجوم إسرائيلي على رفح وتدعو لوقف إطلاق نار

زوجها اللبناني أبلغ الشرطة.. التحقيق في وفاة سيدة وجنينها بمدينة بدر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر.. نسرين طافش تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

مدحت شلبي في مرمى النيران.. ويرد على جمهور الأهلي.. اعرف السبب

لوك غير متوقع .. يسرا تصدم متابعيها بإطلالتها الأخيرة| شاهد

يشبه فستان الزفاف.. درة تثير الجدل بإطلالة جديدة|شاهد

فيديو

تراجع تدريجي .. هل تستقر أسعار اللحوم قبل رمضان؟

عريس يستغل دخول خطيبته "البروفا" ويفعل شيئًا مشينًا| شاهد

عواصف ترابية.. تحذيرات من تقلبات حادة في الطقس | فيديو

ضربة قاسية للذهب بسبب الدولار .. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ