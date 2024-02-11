أخبار التوك شو|عواصف رملية بعد ساعات وتحذير عاجل من الأرصاد..إطلاق الجنيه الإلكتروني في هذا الموعد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات، مثل الأرصاد وغيرها، ونرصد لكم أبرزها في التقرير التالي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

تعيش أسرة مريم مجدي صدمة كبيرة بعد العثور على جثتها في ظروف غامضة في سويسرا، فيما تطالب أسرتها بالقبض على القاتل، وبحسب حديث شقيقها فإن مريم ذهبت إلى سويسرا لتقابل طفلتيها بعد خلافات مع زوجها لكنها لم تعد.

كشف أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، عن تفاصيل إطلاق معارض أهلًا رمضان وأهم السلع المتوفرة والتخفيضات.

قال المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع، إن إسرائيل تريد إلقاء التهم، وتوزيع ما تقوم به من جرائم على أطراف أخرى بهدف تشتيت الانتباه عن الجريمة الحقيقية التي تقوم بها وترقى إلى الإبادة الجماعية.

قال الدكتور هشام كوزو، عضو لجنة التحول الرقمي بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن الذكاء الاصطناعي هو بداية الثورة الصناعية الخامسة، وبالتالي هذا سيعمل على تغير العالم كله ليس فقط مجال الرعاية الصحية.

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال يرتكب حرب إبادة جماعية في غزة، مؤكدة أن الوضع كارثي في قطاع غزة ، ولم يشهد له العالم مثيلا.

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنهه لا بد من أن يكون هناك تنسيق بين الحكومة، وبين أعضاء الحوار الوطني، من أجل الخرج بتوصيات هامة تساعد على الخروج من الأزمات الإقتصادية، ووضع حلول عاجلة.

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن عملية الحصر الزراعي من الأمور المهمة، التي تساعد على اتخاذ القرارات بدقة، وذلك من أجل خدمة المزارع والفلاح المصري بشكل أفضل وبما يسهم في تحقيق التنمية في قطاع الزراعة.

في خطوة لتعزيز القدرة التنافسية للعملة أعلنت الحكومة عن تطوير مشروع الجنيه الإلكتروني المقرر إطلاقه بحلول عام 2030.



أكد العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، وحرب المعلومات، أن الشعب المصري يعرف كم التحديات الصعبة التي تحيط بالدولة المصرية، مشيرا إلى أن الوضع في السودان أصبح خطيرا، وكذلك ليبيا، إضافة إلى ما يحدث في قطاع غزة، واليمن والتهديدات الموجودة بالبحر الأحمر.