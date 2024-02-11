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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسباب ظهور كلمة erorr على عداد الكهرباء وطريقة حلها

صدى البلد

تظهر كلمة erorr على عداد الكهرباء مسبوق الدفع نتيجة وجود عطل فنى، وهناك معلومات يجب معرفتها للتعامل الفورى مع عداد الكهرباء فى حالة حدوث عطل فنى كلمة "erorr"، وبعض الخطوات التي يجب اتباعها عند حدوث عطل فى عداد الكهرباء مسبوق الدفع وكيفية قراءة كود العطل الذى يظهر على شاشة العداد وطرق حلها.

كيفية قراءة أكواد العداد أبو كارت وطرق حلها

1- كود  204


عند ظهور هذا الكود ، يجب  رفع العداد بواسطة شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك ، ثم يتم تصفير العداد بكارت إعادة تهيئة وكارت المصنع، ثم يتم تركيب العداد بعد إعادة تهيئة ، وفى حالة وجود رصيد بالعداد أو شحنة على الكارت لم يتم وضعها بالعداد توضع بعد ذلك كدفعة مقدمة من حساب مراجع الإيرادات.


2- كود Err-0101 ، Err-0108

ظهور كلمة eroor  بهذا الكود  تشير  إلى أن رقم المشترك أو العداد غير صحيح وغير متطابق مع البرنامج (الكارت الذي تم إدخاله بالعداد هو كارت خاص بعداد آخر

وفى هذه الحالة إذا كان العداد جديد فيتم تخصيصه وبرمجته لمشترك مع مراجعة الصفحة "75" بالعداد ومطابقة الرقم الموجود بالشاشة برقم الشاسيه ، أما إذا كان العداد خاص بمشترك (كود 02) فيتم مراجعة المشترك من عدم تبديله بكارت عداد آخر.

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3- كود Err-0204

إشارة إلى أن ذاكرة العداد ممتلئة، وبالتالي لا يستطيع استقبال بيانات جديدة من الكارت.

-وفى هذه الحالة يتم عمل كارت "قراءة البيانات"، ويتم إدخاله بالعداد لتسجيل بيانات العداد به مع الضغط على الزر الأسود أسفل غطاء الروزتة، ثم يتم تصفير العداد بكارتي "إعادة التهيئة" و"خارج المصنع" لمسح ذاكرة العداد، ثم يتم وضع كارت "قراءة البيانات" مع الضغط على الزر الأسود أسفل غطاء الروزتة في العداد لإعادة تسجيل بيانات العداد.

4- كود Err- 1091

تعني وجود مشكلة بوقت العداد أو انتهاء صلاحية الكارت .

- ويجب على المشترك التوجه لشركة توزيع الكهرباء لضبط الوقت أو تجديد الصلاحية للكارت.

5- كود Err-0201

يعني وجود خطأ بالبيانات الخاصة بتاريخ العداد ، و فى هذه يجب  إعادة برمجة العداد بواسطة شركة الكهرباء التابع لها .

6- كود Err- 0400

يحدث نتيجة مشكلة فرق الشحنات بين البرنامج والعداد.

و فى هذه الحالة يتم رفع العداد وإعادة تهيئته ويجب البحث عن المشترك بقرائه الكارت وليس بالبحث برقم العداد للحفاظ على الاستهلاكات الخاصه بالعداد.

7- كود Err-0002

يعني أن الكارت لا يمكن قراءته نتيجة تلفه أو نوعه غير صحيح أو مقلوب أو تلف قارئ الكارت.

يتم استبدال الكارت إذا كان تالفًا أوضبط وضعيته، أو أن قارئ الكارت بالعداد لا يعمل.


8- كود Err-0805

يعنى أن هناك خطأ بقراءة البيانات.

والحل: إعادة العملية مرة أخرى (كارت بديل بدون شحنة) أو استرجاع للشحنة المبدئية.

9- كود Err-0600

لم يتم الضغط على زر البرمجة أثناء وضع كارت إعادة التهيئة.

يتم الضغط على الزر أثناء وضع الكارت.

10- كود Err-0500

يعني أنه تم سحب الكارت بسرعة من العداد قبل قراءته بصورة كاملة.

يجب وضع الكارت بالعداد والانتظار فترة كافية.

11- كود Err-0200

إشارة إلى وجود خطأ بالعملية الموجودة على الكارت.

ويجب إعادة تنفيذ العملية مرة أخرى على الكارت.

12- كود Err-0106 Err-0107

يعني أن هناك خطأ في بيانات الكارت المدخل بالعداد، حيث تكون البيانات الكودية للمشترك الموجودة بالكارت غير مطابقة للبيانات الموجودة بالعداد.

يتم عمل كارت بديل بشحنة أو بدون وإن استمرت المشكلة يتم إعادة برمجة العداد.

13- كود Err-0105

ظهور كلمة erorr بهذا الكود تعني أن التعريفة الموجودة على البرنامج مختلفة عن الموجودة بالعداد .

يجب إعادة  برمجة العداد.

14- كود Err-0104

ظهور كلمة erorr بهذا الكود يعني أن العداد غير متوافق مع نوع الكارت.

يجب تغيير الكارت

15- كود Err-1

ظهور كلمة erorr بهذا الكود تعنى  أن الكارت لا يمكن قراءته نتيجة تلفه أو نوعه غير صحيح أو مقلوب أو تلف قارئ الكارت.

لابد من استبدال الكارت إذا كان تالفًا أو ضبط وضعيته

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أسباب ظهور كلمة erorr على عداد الكهرباء وطريقة حلها


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