إطلالة جديدة مع حسن الرداد.. نرمين الفقي تثير الجدل بسبب ملابسها

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها صورا جديدة لها، رفقة الفنانة حسن الرداد، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة.

وتألقت نرمين الفقي، مرتديه بنطالا من الجلد باللون الموف، ونسقت معه بلوزة بسيطة باللونين الأسود والموف لتكشف عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نرمين الفقي في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار اللون الأحمر للشفاه .

كما اختارت نرمين الفقي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور نرمين الفقي