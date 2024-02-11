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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ركزت على رفح.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل مكالمة 45 دقيقة بين بايدن ونتنياهو

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

كشف مسؤول إسرائيلي أن المكالمة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو استمرت لـ 45 دقيقة وركزت على عملية رفح المحتملة والرهائن.

فيما كشف البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد لرئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو،  على ضرورة الاستفادة من التقدم في المفاوضات لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن.

وخلال اتصال مع نتنياهو، شدد بايدن على أن العملية العسكرية في رفح لا ينبغي أن تستمر دون خطة موثوقة لضمان سلامة ما يقرب من مليون شخص يحتمون هناك.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن دعا نتنياهو إلى اتخاذ خطوات عاجلة ومحددة لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.

وأشار  إلى أن بايدن ونتنياهو اتفقا على البقاء على اتصال وثيق.

وجاء اتصال بايدن مع نتنياهو بعد أيام من قول الرئيس الأمريكي للصحفيين إن رد إسرائيل  العسكري في الجيب الفلسطيني في غزة كان "مبالغ فيه".

وفي حديثه إلى فوكس نيوز اليوم الأحد، قال نتنياهو إنه لم يتحدث إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ أن "وصف ردنا العسكري بأنه مبالغ فيه".

 

وليلة الخميس، قال بايدن إن هجوم إسرائيل على غزة "تجاوز الحد".

وكشفت مصادر لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار مساعديه صاروا أقرب إلى الخلاف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكثر من أي وقت مضى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

و نقلت واشنطن بوست عن مصادر قولها إن إدارة بايدن لم تعد تنظر إلى نتنياهو على أنه شريك يمكن التأثير عليه حتى في السر.

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