800 جنيه نزول|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

يبحث الآلاف يوميا عن أسعار الذهب اليوم بمصر، خاصة بعدما شهد الأصفر تباينا بين الصعود والهبوط خلال الأيام الاولى من شهر فبراير الجاري، فبعد أن تراجع من أعلى سعر وهو 4050 جنيها إلى 3400 جنيه لعيار 21، قفز مجددا وتراجع مرة آخرى اليوم، إذ فقد الجنيه الذهب مئات الجنيهات خلال ساعات.

2800 جنيه

ومازال سعر الجنيه الذهب أقل من أعلى سعر سجله قبل 10 أيام وهو 32 ألف جنيه ليسجل اليوم نحو 29200 جنيه فقط بدون أي مصنعية.

وتراجع سعر الجرام عيار 21 ، بعد ارتفاع ملحوظ ، فيما هبط سعر الجنيه الذهب في يوم واحد ، ليبلغ الفارق بين أعلى سعر أمس وأقل سعر اليوم نحو 800 جنيه.

الذهب

الذهب عيار 21 اليوم

وعن أسعار الذهب شهد سعر الجرام الأشهر والذي يبحث عنه المصريون عند الشراء بكثرة وهو عيار 21، تراجعا بنحو 150 جنيها من 3700 جنيه للشراء إلى 3550 جنيها للبيع ، ولكنه يظل متراجعا بقوة من أعلى سعر سجّله بنهاية يناير وهو 4050 جنيهًا للجرام دون أي مصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، الآن يكون مُنخفضًا عن أعلى سعر سجّله مع نهاية الشهر الماضي بمستويات قياسية واقترب عيار 24 من 5000 جنيه بالمصنعية، وهو أعلى سعر سجّله الأصفر في مصر، كما اقترب عيار 21 من 4250 جنيها بالمصنعية حينها، ليبدأ اليوم من 3550 جنيها.

أسعار الذهب عيار 18 اليوم

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 18 بعد أن قفز الجرام إلى أعلى من 3000 جنيه، ليبدأ اليوم من 3,043 جنيها بعد 3171 جنيها أمس، ما زال تحت أعلى سعر سجّله وهو بعد 3442 جنيهًا.

سعر عيار 18 اليوم دون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، وبالمصنعية من الأعيرة الشهيرة جدًا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج، خاصة "الدبل والخواتم والغوايش" للشبكة.

الذهب

آخر أسعار الذهب اليوم

وتراجعت الأسعار ليُسجّل سعر الجرام عيار 24 ، نحو 4,057 جنيها بعد 4228 جنيهًا ، فيما قد سجل وقت الهبوط 3885 جنيهًا ، ووصل إلى 4570 جنيهًا كأعلى سعر بدون مصنعية بنهاية الشهر الماضي، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب.

سعر الذهب في مصر

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم، فهو يبحث عنه ويُقبل عليه الكثير من أجل الاستثمار، ويرغب الكثيرون في مُتابعة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وسجّل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، هبوطا ليبدأ من نحو 28400 جنيه للبيع بعد 29600 جنيه للشراء قبل ساعات بفارق 800 جنيه، و بعد 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

يقدم لكم موقع “صدى البلد” وفي هذا التقرير أسعار الذهب بمختلف أعيرته دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين في مصر: 4,171 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين : 3,650 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الاثنين : 3,129 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الاثنين : 2,086 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين عيار 24 : 29200 جنيه للشراء .

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

سعر المصنعية محل اهتمام المقبلون على شراء المشغولات والشبكة، خاصة عيار 21، في محلات الصاغة ، والتي تكون بنسبة كبيرة بدءًا من 80 وحتى 200 جنيه، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، أما مصنعية الذهب المستعمل تبدأ من 30 جنيهًا، و مصنعية عيار 18 فتبدأ من 80 جنيهًا فيما فوق حسب المشغولات ووزنها وطريقة تشكيلها، أما مصنعية السبائك تكون أقل نسبيا.