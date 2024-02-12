ختام فعاليات معرض ديارنا بالأقصر ... صور

احتفلت وحدة السكان بديوان عام محافظة الاقصر بختام معرض ديارنا بالأقصر والذي تقيمه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع محافظة الأقصر .



وقالت رجاء شوقي رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر ان معرض ديارنا والذي استمر لمدة خمسة عشر يوما شاركت من خلاله وحدة السكان بخمسة عشر عارضا من مختلف مراكز وقرى محافظة الأقصر ، وذلك ضمن مشاركة الوحدة في المعارض الحرفية والذي يعد تطبيقا لتوصيات مؤتمر صنع في مصر والذي أقامته وحدة السكان خلال عام ٢٠٢٣ .



وقد قامت وحدة السكان بديوان عام محافظة الاقصر بالعديد من الانشطة خلال ايام المعرض مع زوار معرض ديارنا ومرتاديه والتي كان ابرزها اقامة العديد من اللقاءات مع العارضين والزوار ضمن مبادرة تحدث معه والتي اطلقتها وزارة التنمية المحلية وشارك فيها فريق عمل وحدة السكان واعضاء اللجان المختلفة.

والتي لاقت استحسان وثناء العارضين والزوار والقائمين على معرض ديارنا من وزارة التضامن الاجتماعي.

حضر ختام المعرض محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالاقصر والدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية والدكتور أحمد السيد عبدالمولى ممثل وزارة التضامن الاجتماعي والاستاذ رضا محمد مسئول معارض بوزارة التضامن الاجتماعي ومتطوعين من وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر وعارضين وحدة السكان ورواد وزوار معرض ديارنا .



تأتي مشاركات وحدة السكان بديوان عام محافظة الاقصر في المعارض لذوي الحرف اليدوية تنفيذا لتعليمات السيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وبناء على تعليمات وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وبإشراف الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الادارة المركزية للسكان.

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