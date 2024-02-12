تاجروا مع الله ومترفعوش الأسعار | تحذير حكومي للبائعين.. وبشرى بشأن الخضروات والفاكهة

جهود كبيرة تقوم بها الحكومة خلال هذه الفترة من أجل السيطرة على الأسعار في الأسواق وأيضا من أجل تخفيف العبء عن المواطنين، حيث تعمل الدولة على معاقبة كل من يخالف الأسعار نتيجة جشع بعض التجار وحجبهم لعدد من المنتجات من الأسواق.

السلع

انخفاض في الأسعار

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن هناك انخفاضًا تدريجيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة، ومنها البصل والطماطم والبطاطس.

وعن ارتفاع أسعار الثوم، أكد النجيب، أن هذا العام سوف يكون هناك بشائر التوم المصري الذي يمكن تخزينه للعام مقبل.

وأوضح النجيب، أن الخضروات والفاكهة ليس لهما علاقة بالدولار، حيث إنها منتجات مصرية، بل مصر تقوم بتصدير الخضروات والفواكه للخارج.

وناشد نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، المواطنين بعدم الشراء من التجار الذين يغالون في الأسعار حيث إنها منتجات قابلة للتلف، وإذا تم تركها فسوف يضطر التجار لبيعها بسعرها العادل، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك مسؤولية مجتمعية يشارك فيها المواطنون وذلك لضمان حصولهم على المنتجات الغذائية بسعرها الحقيقي وعدم وقوعهم فريسة لجشع بعض التجار.

منافذ ثابتة ومتحركة

وأضاف أنه مع اقتراب شهر رمضان 2024 سوف يكون هناك منافذ ثابتة ومتحركة في كل مكان، وذلك للتخفيف على المواطنين خاصة محدودي الدخل، مشددًا على توافر السلع في معارض أهلًا رمضان، وغيرها من المبادرات بالتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة التضامن.

وأوضح أن المواطن لا يشعر بانخفاض الأسعار بسبب حلقات التداول الكثيرة، وعلى التجار تقديم العروض للمواطنين للتخفيف عنهم، موجها لهم رسالة: "تاجروا مع الله ولا ترفعوا الأسعار".

حاتم النجيب

التعاقد على 3 سلع

وفي هذا الإطار، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن معارض أهلا رمضان بالمحافظات سوف تفتح أبوابها أمام المواطنين في منتصف الشهر الجاري، مؤكدا أنه سيتم إنشاء 3 معارض رئيسية بكل محافظة كحد أدنى، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، ومن يريد من أصحاب منافذ جمعيتي.

وأضاف وزير التموين خلال اجتماع مع مديري المديريات، أنه يوجد تعاون وتنسيق بين الغرف التجارية والمحافظين للتوسع في إنشاء معارض أهلا رمضان والشوادر أيضا، مشيرا إلى أن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية سوف تشارك في معارض أهلا رمضان وبركن خاص.

وخلال الاجتماع وجه الدكتور علي المصيلحي، هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة بسرعة التعاقد على كميات كبيرة من الزيت والسكر الخام لتكريرها في المصانع التابعة، بالإضافة إلى الأرز أيضا بما يعزز من الأرصدة الاستراتيجية.

وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، اجتماعا لمتابعة جهود توافر السلع والمنتجات مع اقتراب شهر رمضان.

الدكتور علي المصيلحي

زيادة ضخ السلع

وأشار المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم، وجهود تفعيل مبادرة "كلنا واحد"، وأهلا رمضان، وغيرهما من المبادرات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد كبير من السلاسل التجارية، والمنتجين، لضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات، هذا إلى جانب جهود التوسع في إقامة المزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية لبيع السلع والمنتجات المختلفة تلبية لاحتياجات المواطنين.

وتطرق الاجتماع إلى ما شهدته الأسواق خلال الأيام الاخيرة من ارتفاع في أسعار عدد من السلع والمنتجات، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا في تلك الأسعار، واستقرارا وتوازنا في الأسواق، وذلك بالنظر لما نشهده من انخفاض فى سعر الدولار حاليا بالأسواق الموازية، وما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات لتوفير المزيد من العملة الصعبة المطلوبة، ومن ذلك ما تبذله الحكومة من جهود مستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعدد كبير من القطاعات.

وواصل: هذا إلى جانب الخطوات الخاصة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما من شأنه الإسهام فى توفير السلع والمنتجات بكميات وأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين، مع تحقيق المزيد من الاستقرار والتوازن للسوق المحلية.

تواصل الحكومة جهودها في توفير السلع الاساسية وتكثيف اللجان الرقابية على الأسواق والتوسع في المشاركة في معارض "أهلا رمضان" وزيادة ضخ السلع من سكر وزيت وأرز والتعاقد على كميات إضافية.