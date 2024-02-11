انفراجة الأسعار وبشائر رمضان| أكبر كمية من السلع بثمن رخيص.. الأماكن والتفاصيل

قبيل اقتراب شهر رمضان الكريم، بات الكثير من المواطنين يتساءلون عن توفير السلع الغذائية اللازمة، بأسعار مناسبة، بعد ما شهدت تلك السلع ارتفاعًا كبيرًا في أسعارها في الآونة الأخيرة، الأمر الذي استدعى إعلان الحكومة عن موعد انطلاق معارض «أهلاً رمضان»، التي تنفذ كل عام بالتزامن مع حلول الشهر الفضيل.

تسعى وزارة التموين إلى توفير جميع السلع الغذائية في معارض أهلاً رمضان، في كافة المحافظات بجودة عالية وأسعار مدعمة وتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك سعيًا منها لتخفيف العبء على المواطن المصري طوال أيام شهر رمضان الكريم.

موعد افتتاح معارض «أهلاً رمضان»

من المقرر أن تفتح معارض أهلاً رمضان أبوابها أمام الجمهور من المواطنين في منتصف الشهر الجاري، وفقً لما أوضح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

السلع المتوفرة في معارض «أهلاً رمضان»

توفر وزارة التموين في معارض أهلاً رمضان السلع المتنوعة، منها:

اللحوم.

الدواجن.

البيض.

المخللات.

اللحوم المجمدة.

الزيوت .

ياميش رمضان.

الجبن ومشتقات الألبان.

الأرز.

المكرونة.

العسل

أسعار السلع الغذائية في معارض أهلاً رمضان

سعر كيلو السكر المعبأ في معارض أهلا رمضان 2024 نحو 27 جنيها.

يترواح سعر كيلو الأرز في معارض أهلا رمضان 2024 بين 20 جنيها و25 جنيها.

سعر عبوة جبن نباتي وزن كيلو جرام بـ 56 جنيها.

يتراوح سعر زجاجة زيت القلي بين 40 جنيها و45 جنيها.

سعر كيس المكرونة وزن كيلو 20 جنيها.

أماكن معارض «أهلاً رمضان»

هناك تعاون وتنسيق بين الغرف التجارية والمحافظين للتوسع في إنشاء معارض أهلاً رمضان، والشوادر أيضًا، بمشاركة السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، فيما أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أنه سيتم إنشاء 3 معارض رئيسية بكل محافظة بحد أدنى، بالإضافة إلى الشوادر والسيارت المتنقلة، ومن يرغب من أصحاب منافذ جمعيتي.

أماكن معرض أهلًا رمضان 2024 بالقاهرة