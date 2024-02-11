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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان 2024

تبذل الحكومة ممثلة في وزارة التموين، جهودا كبيرة على كافة المستويات قبل شهر رمضان للتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وخفض أسعار السلع الأساسية.

فأيام قليلة تفصلنا على انطلاق معارض أهلا رمضان لعام 2024 في كافة المحافظات الذي يبدأ يوم 15 فبراير الجاري، لتوفير السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وأسعار مدعمة و تحفيضات تصل إلى 30% لتخفيف الأعباء عن الأسرة طوال مدة شهر رمضان الكريم.

معارض أهلا رمضان 

3 معارض في كل محافظة 

وفي هذا الإطار، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن معارض أهلا رمضان بالمحافظات سوف تفتح أبوابها أمام المواطنين في منتصف الشهر الجاري، مؤكدا أنه سيتم إنشاء 3 معارض رئيسية بكل محافظة كحد أدنى، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، ومن يريد من أصحاب منافذ جمعيتي.

وأضاف وزير التموين خلال اجتماع مع مديري المديريات، أنه يوجد تعاون وتنسيق بين الغرف التجارية والمحافظين للتوسع في إنشاء معارض أهلا رمضان والشوادر أيضا، مشيرا إلى أن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية سوف تشارك في معارض أهلا رمضان وبركن خاص.

التعاقد على 3 سلع 

وخلال الاجتماع وجه الدكتور علي المصيلحي، هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة بسرعة التعاقد على كميات كبيرة من الزيت والسكر الخام لتكريرها في المصانع التابعة، بالإضافة إلى الأرز أيضا بما يعزز من الأرصدة الاستراتيجية.

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وبدوره، صرح أحمد كمال معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام، بأن الوزير وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة ضخ السكر الحر على بطاقات التموين وكذلك زيادة المعروض من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية.

كميات إضافية 

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزير وجه مديري المديريات بتسهيل عمليات نقل وتداول السلع من المصانع إلى سلاسل وقنوات التوزيع مع وجود أذون الصرف اللازمة لذلك، والمحافظة على انسيابية وحركة التداول المستمرة لزيادة المعروض من السلع الأساسية.

وزير التموين

توفير مظلات تحمي المواطن

وأشار أن وزير التموين أكد أهمية الرقابة الواعية والمنضبطة، حيث إن دور الوزارة الأساسي يكمن في ضمان إتاحة ووفرة المعروض من السلع الأساسية للمواطنين بالأسواق، وكذلك انتظام صرف السلع التموينية للمواطنين علي البطاقة التموينية.

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وفي هذا الصدد، قال جمال رائف، الكاتب الصحفي، إن مضي الدولة المصرية نحو معارض "أهلًا رمضان" هذا العام يؤكد أن الدولة المصرية بخير وقادرة على توفير السلع، وتوفير مظلات تحمي المواطن من ارتفاع الأسعار.

وأوضح رائف ـ أن مصر في قلب العالم، وتتأثر بالأزمة الاقتصادية شأنها شأن العالم، لافتًا إلى أن هناك دورا للدولة في حماية المواطن وتقليل أعباء الدولة على المواطن من خلال معارض “أهلًا رمضان” التي بدأت مبكرًا، استشعارًا منها بأن المواطن بحاجة إليها مبكرًا.

جمال رائف 

أماكن معرض أهلًا رمضان 2024 بالقاهرة

  •  يوجد منفذ معرض أهلا رمضان 2024 في منطقة أثر النبي في مصر القديمة.
  • يوجد منفذ معرض أهلا رمضان 2024 في حي البساتين بجوار شركة الكهرباء.
  • يوجد منفذ معرض أهلا رمضان 2024 في منطقة المنيل بحي مصر القديمة.
  • يوجد 4 منافذ لمعرض أهلا رمضان 2024 في المعصرة والتبين.
  •  يوجد منفذ معرض أهلا رمضان 2024 في ميدان الباشا بحى مصر القديمة.
  •  يوجد منفذ معرض أهلا رمضان 2024 في شارع حسن المأمون بمدينة نصر بالمنطقة الشرقية.
  •  يوجد منفذ معرض أهلا رمضان 2024 في حي الموسكي بالمنطقة الغربية.
  • يوجد منفذ معرض أهلا رمضان 2024 في منطقة زهراء المعادي.
  •  يوجد منفذ معرض أهلا رمضان 2024 في ميدان العرب بالمعادي.
  • يوجد منفذ معرض أهلا رمضان 2024 في ميدان الحرية بالمعادي.
  • يوجد منفذ معرض أهلا رمضان 2024 في شارع 9 بالمقطم.
معرض أهلا رمضان 

أما السلع التي يتم توفيرها في معرض اهلا رمضان هي:

  • لحوم.
  • الدواجن.
  • البيض.
  • المخللات.
  • اللحوم المجمدة.
  • الزيوت.
  • ياميش رمضان.
  • الجبن ومشتقات الألبان.
  • الأرز.
  • المكرونة.
  • العسل.
معرض أهلا رمضان 

وتكون أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024 كالآتي:

  • سعر كيلو السكر المعبأ في معارض أهلا رمضان 2024 نحو 27 جنيها.
  • يترواح سعر كيلو الأرز في معارض أهلا رمضان 2024 بين 20 جنيها و25 جنيها.
  • سعر عبوة جبن نباتي وزن كيلو غرام بقدر 56 جنيها.
  • يتراوح سعر زجاجة زيت القلي بين 40 جنيها و45 جنيها.
  • سعر كيس المكرونة وزن كيلو جرام 20 جنيها.
معرض أهلا رمضان 
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