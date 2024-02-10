أقل 25% | مفاجآت في أسعار السلع قبل رمضان 2024

نجحت الدولة خلال الـ10 سنوات الأخيرة، في التوسع في تطوير المجمعات الاستهلاكية، والتوسع في إنشاء المنافذ التموينية الجديدة، وكذلك إطلاق المنافذ المتنقلة بجميع أنحاء الجمهورية، لتلبية احتياجات المواطنين من جميع السلع الغذائية، بأسعار مخفضة، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وزارة التموين

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضخ كميات كبير من الخضروات والفاكهة بتخفيضات م بين 20 إلى 25%، وذلك ضمن مقررات الوزارة في شهر فبراير الجاري لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

ويشهد سوق الغذاء المصري هذه الفترة ارتفاعًا في مختلف السلع الأساسية والغذائية بمختلف أنواعها، نستعرض معكم فيما يلي تفاصيل وأماكن الخضروات والفاكهة.

أماكن بيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة

ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم السبت، كميات كبيرة من منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%، كما توفر الوزارة السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر فبراير الجاري، ويتم صرف المنتجات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة التموينية .

أسعار الخضروات والفاكهة

إليكم فيما يلي أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في الأسواق.

يتراوح سعر الطماطم من 4 إلى 6 جنيه.

يتراوح سعر البطاطس من 8 إلى 12 جنيهات.

يتراوح سعر البصل من 10 إلى 26 جنيهات.

يتراوح سعر الكوسة من 9 إلى 11 جنيها.

تراوح سعر الجزر (بدون عروش) من 3 إلى 5 جنيهًا.

يتراوح سعر الفاصوليا من 20 إلى 26 جنيها.

يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 7 إلى 10 جنيهات.

يتراوح سعر الباذنجان رومي من 4 إلى 7 جنيهًا.

يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 8 إلى 12 جنيهات.

يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 7 إلى 11جنيها.

يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 7 إلى 11جنيها.

يتراوح سعر الفلفل حامى بلدي من 5 إلى 11 جنيها.

يتراوح سعر الفلفل الوان "أصفر- أحمر- برتقالي" من 22 إلى 32 جنيهًا.

يتراوح سعر الملوخية من 10 إلى 15 جنيهات.

يتراوح سعر الخيار صوب من 13 إلى 15 جنيهًا.

يتراوح سعر الخيار بلدي من 13 إلى 17 جنيهات.

يتراوح سعر القلقاس من 15 إلى 17 جنيها.

يتراوح سعر البطاطا من 4 إلى 7 جنيهات.

يتراوح سعر الثوم من 8 إلى 60 جنيها.

يتراوح سعر اللفت من 2 إلى 4 جنيهًا.

يتراوح سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيهات.

- يتراوح سعر البرتقال البلدي من 5 إلى 7.5 جنيه.

يتراوح سعر البرتقال السكري من 5 إلى 7.5 جنيها.

يتراوح سعر البرتقال أبوسرة من 6.5 إلى 10.5 جنيهات.

يتراوح سعر اليوسفي من 4.5 إلى 8 جنيه.

يتراوح سعر الجريب فروت سعر 4 إلى 7 جنيهات.

يتراوح سعر الليمون الحلو من 7 إلى 10 جنيهات.

يتراوح سعر الليمون بلدي من 13 إلى 17 جنيها.

وتتعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء السلع الغذائية في إطار الحرص على توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات والسلع الغذائية طوال الوقت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، كما تحرص الوزارة على توفير الخبز المدعم أيضا للمستفيدين من منظومة الدعم ويتم صرف 5 أرغفة لكل مواطن مقيد ببطاقة التموين.

من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة تعمل جاهدة على ضبط الأسعار في الأسواق والسيطرة عليها.

وأضاف "عبده" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن توفير السلع في المجمعات الاستهلاكية بأسعار اقل من القطاع الخاص، يجعل المستهلك يتجه للشراء منها و ترك السلع مرتفعة السعر، مما يضطر القطاع الخاص لتخفيض أسعاره.

وأشار رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أهمية إقامة السرادقات التابعة لوزارة التموين مثل معرض "اهلا رمضان" طوال العام بدلا من اقامتها في أيام رمضان و الأعياد فقط.

أهم مشروعات وانجازات وزارة التموين والتجارة الداخلية حتى عام 2023

أولا: تطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة المواطنين

تم تطوير عدد ( 396 ) مكتب تموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مواطنين مطورة ما أدى الى زيادة كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بمعدل يقارب ثلاثة اضعاف ما كانت عليه قبل مشروع التطوير وانخفاض زمن أداء الخدمة ليصل ما بين 5 : 10 دقائق وانخفاض زمن استخراج البطاقات ليصل ما بين 7 : 15 يوم إضافة الى تقديم الخدمات الكترونيا عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر .

كما تم إتاحة فرص عمل لعدد (2777) لشباب الخدمة العامة خريجي الجامعات المصرية .

جاري اطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية بعدد ( 332) مجمع خدمي حكومي موحد على مستوى الجمهورية تزامنا مع اطلاق المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " المرحلة الأولى .

ثانيا: تطوير مكاتب السجل التجاري وتسجيل المؤشرات الجغرافية

تم تطوير عدد ( 110 ) مكتب سجل تجاري حتى عام 2023 لرفع كفاءة مستوي الخدمات المقدمة لأصحاب الاعمال والمنشأت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كافة المنشأت التجارية وربط كافة مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف من خلال :

• انشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد .

• ربط مكاتب السجل التجاري وبناء قاعدة بيانات موحدة .

• الخدمات الإلكترونية للسجل التجاري.

• تحسين منظومة العمل بمكاتب السجل .

وفيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية :

تم تسجيل أول ثلاث مؤشرات جغرافية على مستوى الجمهورية بمحافظة مطروح لمنتجاتها من (التين، زيت الزيتون، وعنب براني)، كعلامات تجارية عالمية بهدف تعظيم قيمة المنتجات المصرية كبداية لتسجيل كافة المنتجات الزراعية أو اليدوية أو الحرفية المتميزة، وزيادة فرص تنافسيتها التصديرية .

ثالثا: مشروع جمعيتي

تم الانتهاء من المرحلة الرابعة والبدء في المرحلة الخامسة ليصل عدد المنافذ المفتتحة (8214 ) منفذ جديد تم افتتاحها حتى عام 2023 توفر عدد ( 24642 ) فرصة عمل ، منهم عدد (497) منفذ جديد خلال 2023 .

والتي تستهدف تغطية القري الأكثر احتياجا وقرى مبادرة حياة كريمة وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وتوفير السلع التموينية والاساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلا عن زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية من خلال امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى كافة أنحاء الجمهورية .