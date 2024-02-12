الصحة بغزة: 28340 شهيدا فلسطينيا في القطاع منذ بداية الحرب

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 28340 شهيدا جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم الـ 129.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان، إن الاحتلال ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 164 فلسطينياً و200 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، الإثنين، استشهاد 67 فلسطينياً وصلوا إلى المستشفيات نتيجة المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية فأنه ما زالت عملية انتشال الجثامين من تحت الركام في مدينة رفح مستمرة.

وحذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأثنين، من أن أي هجوم إسرائيلي على رفح سيوقف المساعدات الإغاثية ويوسع الكارثة الإنسانية.

وقال المسؤول الأوروبي الكبير إن نتنياهو يطالب بإجلاء 1.7 مليون شخص دون أن يتحدث عن مكان يمكن أن يذهبوا إليه.

وفي وقت سابق. أعرب بوريل عن قلقه من الخطة الإسرائيلية لمهاجمة مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين الفلسطينيين؛ محذرا من أن التداعيات ستكون "كارثية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مدير منظمة الصحة العالمية إن الإمدادات الطبية التي دخلت قطاع غزة ما هي إلا "نقطة في بحر" الاحتياجات.