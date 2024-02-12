محافظ سوهاج: معارض "أهلا رمضان" بجميع المراكز.. وتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق

وجه محافظ سوهاج طارق الفقي بالتجهيز لإقامة معارض "أهلا رمضان" بكافة المراكز والوحدات المحلية التابعة لها، والسماح بإقامة الشوادر لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وكذلك التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير السلع الأساسية بكافة منافذ الشركات التابعة لها بنطاق المحافظة، والمجمعات الاستهلاكية، وخاصة خلال الفترة الحالية استعداداً لشهر رمضان الكريم.



جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اليو لاجتماع لمناقشة آليات توفير السلع التموينية والاستراتيجية، ومتابعة المعروض منها، وإتاحتها بالأسواق بالأسعار الرسمية ورفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.



وأكد المحافظ ضرورة إعداد تقرير يومي شامل وواقعي عن حالة السوق بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية "حماية المستهلك، والتموين، ومباحث التموين"، وتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق، على أن تقوم اللجنة العليا على مستوى المحافظة بالإشراف على عملية توافر السلع على مدار 24 ساعة، والتحقق من بلاغات احتكار أي منها .



وشدد على ضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح داخل أي منشأة تجارية أو قنوات توزيعية، والمتابعة الدورية لتوافر السلع الرئيسية على مستوى المحافظة في المخازن والمستودعات لضمان توافرها بالشكل الكافي، ومراعاة استمرار توفير السكر الحر على البطاقات التموينية، مطالبا بضرورة التأكد من توافر الدقيق بالمخابز والخبز للمواطنين بإنتظام، والتشديد على جودة المواصفات، وإحكام الرقابة والسيطرة على المخابز، وتشجيع المصنعين والموردين والمنتجين المعروفين على زيادة المعروض من السلع.



وفي سياق آخر قال رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، إن مزارع الجامعة حققت إيرادات بلغت مليون و200 ألف جنيه، وذلك خلال الأشهر الماضية التي تم فيها طرح 42 طن تقاوى قمح معتمدة صنف (سدس 12 وجميزة 11) وقمح الخبر، وبصل جيزة 6 محسن، وعرضها للبيع بمنفذ منتجات كلية الزراعة بمقر الجامعة القديم.



وأشاد رئيس الجامعة - في تصريح اليوم - بالدور المهم الذي تقوم به كلية الزراعة من أجل زيادة إنتاجية الفدان وتوفير السلع الغذائية الضرورية، لافتاً إلى أن طرح أصناف من تقاوى القمح والبصل ذو الجودة العالية بالأسواق يبرهن على الدور المجتمعي والخدمي المهم الذي تقوم به الكلية لصالح المجتمع كما أنه يسهم في تقليل الاستيراد والمحافظة على العملة الأجنبية، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتماشيََا مع سياسة الدولة 2030.



وأوضح رئيس الجامعة أن الأصناف المباعة شهدت إقبالََا كبيراً من المزارعين لأنها عالية الإنتاجية ومتميزة ومختارة بعناية، كما أنها تتميز بتحمل درجات الحرارة المرتفعة في محافظات الصعيد، والتغلب على آثار التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن الكلية تواصل تطوير وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وتوفير مصادر الإنتاج الحيواني والداجني، للحفاظ على الأمن الغذائي وخدمة المجتمع المحلي.



وأشار النعماني إلى أن مركز البحوث الزراعية بالكلية نجح في إنتاج تقاوي صنف بصل جيزة 6 محسن، وهو أحد أصناف البصل التي تتمتع بمواصفات تصديرية عالية من حيث صلابة القشرة الخارجية وعددها الكبير، مؤكداً أن إدارة الجامعة تقدم كافة أوجه الدعم لتشجيع البحث العلمي وتطويع إمكانياته لزيادة الإنتاج وإيجاد الحلول المناسبة لتغطية احتياجات المجتمع.

