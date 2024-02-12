جهود لكشف لغز العثور على جثة متعفنة داخل شقة بـ الجيزة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من جهودها بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة لكشف ملابسات العثور على جثمان متعفن داخل شقة بمنطقة العمرانية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية في العمرانية، وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعة الانتقال وكشف ملابسات الواقعة.

وانتقلت أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إلى مسرح البلاغ حيث تبين سلامة النوافذ والأبواب داخل الشقة، وجرى استكمال التحريات وتم إيداع الجثمان في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.