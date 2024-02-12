الإقلاع عن التدخين يحميك من مرض خطير.. تفاصيل

يرتبط التدخين بشكل وثيق بارتفاع ضغط الدم الذي يتسبب في الإصابة بالأمراض الخطيرة على المدى الطويل.
ويمكن الوقاية من ارتفاع ضغط الدم من خلال الاقلاع عن التدخين و اتباع بعض العادات الصحية.
ووفقا لما جاء في موقع تايمز أوف إنديا
يُمكن الوقاية من ارتفاع ضغط الدم من خلال اتباع نمط حياة صحي، بما في ذلك:
اتباع نظام غذائي صحي: يُنصح بتناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، مع قلة محتوى الدهون المشبعة والملح.
ممارسة الرياضة بانتظام: يُنصح بممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل في معظم أيام الأسبوع.
الحفاظ على وزن صحي: يُعد الوزن الزائد أحد عوامل الخطر الرئيسية لارتفاع ضغط الدم.
التوقف عن التدخين: يُعد التدخين أحد عوامل الخطر الرئيسية لارتفاع ضغط الدم.
تقليل التوتر: يمكن أن يُسبب التوتر ارتفاع ضغط الدم، لذلك من المهم إيجاد طرق للتحكم في التوتر.