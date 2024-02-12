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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد | رسالة مؤثرة من شهيد فلسطيني في قطاع غزة

صدى البلد

نشرت وكالة شهاب الإخبارية، اليوم الاثنين، صورة تحمل رسالة مؤثرة لأحد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي. 

وكتب الشهيد الذي لم تعرف هويته على ورقة "من يسكن هذه الأرض ولا ينال الشهادة فقد خسر"، قبل أن يرتقى جراء قصف الاحتلال الصهيوني منزله في قطاع غزة.

يأتي ذلك في ظل استمرار عدوان الاحتلال على أهل غزة، وشن فجر اليوم عدوانا غاشما على مدينة رفح، تسبب في استشهاد وإصابة مائة فلسطيني في مذبـ حة جديدة.

رسالة الشهيد

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر في رفح بأن مائة مواطن فلسطيني استشهدوا بينهم أطفال ونساء، وإصابة مئات آخرين، وصلوا الى مستشفيات رفح إثر غارات إسرائيلية كثيفة على المدينة جنوبي القطاع.

وفي السياق نفسه، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن مدينة رفح شهدت غارات إسرائيلية عنيفة تتركز في وسط المدينة، وطالت منازل مأهولة بالسكان قبالة مقر جمعية الهلال، وقال مدير مستشفى الكويت صهيب الهمص: إن المستشفى ممتلئ بالجرحى في وضع خطير جدا ولا يوجد ما يكفي من دواء وأمصال.

شهيد فلسطيني في قطاع غزة رسالة مؤثرة العدوان الإسرائيلي

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