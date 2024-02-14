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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أيمن الرقب: نتنياهو يريد إعادة التوازن لشعبيته باجتياح رفح لكسر الشعب الفلسطيني

أيمن الرقب استاذ
أيمن الرقب استاذ العلوم السياسية بجامعة القدس

قال أيمن الرقب استاذ العلوم السياسية بجامعة القدس إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل مجازره في قطاع غزة ولا يكترث باجتماعات أو وساطات دولية, كما يتلاعب مع شركائه بالتلكؤ في إرسال وفده للوساطة. 

وأضاف الرقب في مداخلة مع برنامج مساء دي ام سي الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت على قناة دي ام سي أن المفاوضات كانت واضحة قبل اسبوع على أساس إطلاق الأسرى الفلسطينيين على ثلاث مراحل تتم على حسابات واحد مقابل عشرة في أول دفعة وفي ثاني دفعة واحد مقابل مائة والخاصة والمجندات وفي آخر دفعة واحد مقابل مائة وخمسين, إلا أن نتنياهو يتمرد على كل ذلك ويطرح صفقة بديلة يكون بموجبها اطلاق سراح ثلاثة اسرى فلسطينيين مقابل أسير اسرائيلي ليتم تحرير ٣٩٠ أسيرا فلسطينيا مقابل ١٣٠ أسيرا اسرائيليا في الوقت الذي يحتجز فيه الإحتلال نحو ١٣ ألف أسير فلسطيني.

 وعلى الجانب الآخر, يلوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بورقة اجتياح مدينة رفح لكسر الشعب الفلسطيني ليعيد بعض التوازن لشعبيته.

١٣ ألف أسير فلسطيني الاحتلال الاسرائيلي غزة الأسرى الفلسطينيين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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