الجبهة اللبنانية تستمر في تصعيدها ضد إسرائيل

قال أحمد سنجاب ، مراسل القاهرة الإخبارية، إن الخطاب بالأمس كان يمهد ويقول إلى أن هناك مزيدا من التصعيد، وأن الجبهة اللبنانية مستمرة في تنفيذ العمليات العسكرية باتجاه إسرائيل في إطار القواعد التي يرسيها أو تركها الجانب الإسرائيلي لإرسائها.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن هذه القواعد تتمثل في استهداف "المدني مقابل المدني"، وأيضا التوسع في العمليات مقابل التوسع في العمليات، لافتا أن التوسع في العمليات التي ينفذها حزب الله من الجنوب ردا على توسيع الجانب الإسرائيلي للعمليات خصوصا بعد استهداف مدينة النبطية لأول مرة مطلع الأسبوع الجاري، واستهداف منطقة شمال صيدا بصواريخ وعمليات مسيرة.

وأشار إلى أن هناك عمليات استهداف كبيرة في عدد من المناطق في صور، وعدد من المناطق التي لم تصلها العمليات من قبل، وكلمة حسن نصر الله بالأمس ركزت على عدة أهداف أو على عدة نقاط محددة، من بينها النقاط الموجهة الشعب اللبناني.