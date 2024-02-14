صفقة مخدرات ضخمة.. تفاصيل ضبط شحنة حشيش وبرشام بـ32 مليون جنيه بالسويس

واصلت الأجهزة الأمنية النجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظاً على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصرين إجراميين شديدى الخطورة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد والأقراص المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة فيصل بالسويس مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى. تم ضبطهما، وبحوزتهما (300 ألف قرص مخدر لعقار "تامول" – 30 كيلو جرام لمخدر الحشيش) .

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (32,100,000 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.