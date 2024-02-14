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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار العريش يستقبل 5 طائرات تحمل 185.5 طن من المساعدات لصالح غزة

مطار العريش الدولي
مطار العريش الدولي

استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء، مساء اليوم/الأربعاء/، خمس طائرات من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية تحمل 185.5 طن من المساعدات للفلسطينيين قطاع غزة.


وقال مصدر مسؤول بشمال سيناء- فى تصريح صحفي - إن المطار استقبل الطائرات الخمس وهى مقدمة من عمان والإمارات وباكستان وبلجيكا وتركيا على متنها 185.5 طنا من المواد الغذائية والخيام والمواد الطبية والإغاثية والمكملات الغذائية.


واضاف: أنه جرى تفريغ شحنة الطائرات ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش تمهيدا لإدخالها الي قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).


يذكر أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي وصلت 585 طائرة تحمل مساعدات من عدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية، من بينها 575 طائرة حملت أكثر من 15 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية بجانب 110 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية قامت بزيارة ميناء رفح ومخازن المساعدات بالعريش والجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء.

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