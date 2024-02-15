باريس سان جيرمان يفوز على ريال سوسيداد بذهاب ثمن نهائي أبطال أوروبا

نجح باريس سان جيرمان في الفوز على ضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 2-0، مساء الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وسجل كيليان مبابي وبرادلي باركولا هدفي باريس في الدقيقتين 58 و70 على التوالي، ليضع العملاق الفرنسي قدما في دور الثمانية.

وأعلن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان التشكيل الأساسي الذي خاض مباراة ريال سوسيداد مساء الأربعاء في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت خيارات إنريكي مفاجأة باعتماده على الوافد الجديد لوكاس بيرالدو لشغل الجبهة اليسرى على حساب لوكاس هرنانديز.

وبدأ بي إس جي اللقاء بتشكيل يضم:

دوناروما، حكيمي، ماركينيوس، دانيلو، بيرالدو، فيتينيا، زاير إيمري، فابيان رويز، عثمان ديمبلي، برادلي باركولا وكيليان مبابي

بينما يبدأ إيمانول ألجواسيل مدرب سوسيداد اللقاء بتشكيل يضم:

أليخاندرو ريميرو، هماري تراوري، زوبيلديا، لو نورماند، جالان، ميرينو، زوبيميندي، مينديز، كوبو، أندري سيلفا وبارينتشيا.

وكان سان جيرمان تأهل في وصافة المجموعة الثامنة برصيد 8 نقاط بينما احتل ريال سوسيداد صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.

ويلتقي الفريقان إيابا في إسبانيا بعد 3 أسابيع لحسم المتأهل لدور ال8.