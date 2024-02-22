عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 40 ألف جنيه على Galaxy S22 Ultra..عرض لن يتكرر

Samsung Galaxy S22
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

يوفر لك هاتف سامسونج الرائد Samsung Galaxy S22 Ultra 5G من فئة “الفلاجشيب” كل ما تتمنى، حيث يجمع بين التصميم المبهر والمواصفات القوية في نفس الوقت، أضف إلى ذلك سعره المغري بفضل هذا العرض.

بلغ سعر جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G فى الإمارات لسعة 128 جيجابايت 2000 درهماً إماراتياً مايعادل 16.832 جنيهاً مصرياً، أى أنه أقل من سعره فى الأسواق المحلية بحوالى 40 ألف جنيه.

 

خصم 40 ألف جنيه على Galaxy S22 Ultra..عرض لن يتكرر

يأتى جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G بإطار معدني من الفولاذ مع واجهتين من الزجاج المقوي، حيث الشاشة قياس 6.8 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وميزة Always-on display، ونوتش فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

يتوفر جوال Samsung Galaxy S22 ltra 5G بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI، من خلال معالج Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 730.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

يقدم جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 جيجابايت مع نسخة ذاكرة 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجابايت مع سعات تخزين داخلية 256 و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت، وهي  من نوع UFS 3.1 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

يمتلك جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G كاميرا خارقة خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 108 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية للتقريب periscope دقة 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/4.9، والتقريب البصري 3 مرات وميزة مانع الإهتزاز، والثالثة للتقريب دقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، والتقريب البصري حتى 10 مرات مع ميزة مانع الاهتزاز، والأخيرة ultrawide دقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2،  وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K و 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة. 

والكاميرا الأخري لجوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 40 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم بالثانية الواحدة.

يوفر جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G بطارية قوية سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، و15 وات للشحن اللاسلكي، و 4.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي، مع قارىء لبصمات الأصابع أسفل الشاشة نفسها، بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتي عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة.

مع دعم جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G القلم الالكتروني الشهير S Pen، مع بلوتوث 5.2، واتصال NFC اللاسلكي، وSamsung Pay، ومساعد سامسونج الشهير.

تستطيع شراء جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G في 8 ألوان هي أسود الفانتوم، الأبيض، بورجوندي، الأخضر، الجرافيتي، الأحمر، الأزرق السماوي، البنفسجي.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
سامسونج الفلاجشيب Galaxy الامارات Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه في يوم|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

انت بره حساباتي حتى لو سبت فرح أختك ..تفاصيل مشادة مارسيل كولر وكهربا

«نزل 12 ألف جنيه»|تراجع غير مسبوق لأسعار الحديد وهذا ثمن الطن الآن

«تصريح رسمي من الحكومة»|مفاجأة بشأن موعد تطبيق قانون التصالح والمتر يبدأ بـ50 جنيها

حسام حسن مش السبب.. عصام الحضري يفجر مفاجأة عن أزمة الكرة المصرية

بدون إصابات|ما سبب حادث طائرة الأهلي في غانا؟.. ومطالب بتأجيل المباراة.. تفاصيل

بسيجار ونضاره سودا.. 90 دقيقة سلم فيها محمد رمضان نفسه وخضع للمحاكمة

ابنته تعاني من مرض مزمن.. شوبير يكشف تفاصيل مؤثرة بشأن نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا|رسالة من واتساب تثير غضب الملايين على السوشيال ميديا.. أحدث هواتف أوبو Oppo تحصل على ميزات الذكاء الاصطناعي

أخبار التكنولوجيا|بريطانيا تكشف عن إجراءات حظر الهواتف المحمولة في المدارس.. وواتساب يستعد لإطلاق أهم ميزة للخصوصية

سعر Galaxy S23 في السوق القطري

سعر جوال Galaxy S23 في الإمارات

سعر Galaxy S23 في الكويت

أخيرًا.. واتساب يستعد لإطلاق أهم ميزة للخصوصية

تسريبات تكشف مواصفات فائقة لـ ملك الفئة المتوسطة من شاومي

ينافس عملاق سامسونج.. مواصفات فائقة لرائد شاومي Xiaomi 14 Ultra

ترشيحاتنا

شقق وفلل وفلوس بالجملة.. محاكمة مسئولين في وزارة الري

إعلام إسرائيلي: منفذو عملية إطلاق النار في معاليه أدوميم بينهم شقيقان

الاحتلال يحتجز النساء في أقفاص.. الأمم المتحدة: الفلسطينيات يتعرضن للاغت.صاب والتحر.ش 

شروط رخصة «الحانوتي».. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه للمخالفين|مشروع قانون المقابر

ننشر أسماء المتوفيين والمصابين بحادث انقلاب ميكروباصين بترعة في الدقهلية

ليس خيالا .. انتشار مرض الزومبي في أمريكا| هذه أعراض الوباء الجديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل حادث الطائرة السبب؟ تجهيز الجوكر لمواجهة ميدياما الغاني.. واستبعاد 6 لاعبين

نشرة المرأة والصحة| سر غير متوقع يكشف الفرق بين الزبدة المغشوشة والبلدي...مي عز الدين تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بدون إصابات|ما سبب حادث طائرة الأهلي في غانا؟.. ومطالب بتأجيل المباراة.. تفاصيل

سر غير متوقع يكشف الفرق بين الزبدة المغشوشة والبلدي

فيديو

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ