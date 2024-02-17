أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت 17-2-2024 في مصر

سعر الذهب اليوم السبت في مصر.. يهتم الكثيرون من الراغبين في حفظ قيمة النقد بالبحث عن أسعار الذهب مباشر بشكل يومي أو عن سعر الذهب الان لمعرفة سعر جرام الذهب عيار 21 أو سعر جرام الذهب عيار 18 اللذان يدخلان في صناعة المشغولات الذهبية.

يواصل الذهب استقراره بعد تذبذب أسعار الذهب في مصر بين الارتفاع والانخفاض حيث شهدت أسعار أعيرة الذهب في مصر ارتفاعا ملحوظا ليتخطى سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4600 جنيه للجرام ثم عاود الانخفاض إلى 3625 جنيها.

1000 جنيه.. تراجع أسعار الذهب اليوم

تراجع سعر جرام الذهب في مصر حوالي 1000 جنيه من أعلى قمة له عند 4600 جنيه ليخسر 1000 جنيه من سعره عند سعر 3600 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 17-2-2024

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 3625 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3107 جنيهات

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 4143 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2417 جنيه

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم 29000 جنيه

عادت أسعار الذهب إلى الارتفاع لليوم الثاني على التوالي، ولكن يبقى الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، بينما تنتظر الأسواق اليوم بيانات أسعار المنتجين عن الولايات المتحدة والتي تقيس التضخم من وجهة نظر المنتجين والمصنعين والتي سيكون لها تأثير جديد على الأسواق.

تتداول أسعار الذهب الفوري خلال جلسة اليوم الجمعة حول المستوى 2005 دولارات للأونصة وسجل أعلى مستوى عند 2006 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2002 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجل يوم أمس ارتفاعا بنسبة 0.6% ليرتفع بمقدار 12 دولار للأونصة وفق جولد بيليون.

ويتجه الذهب في البورصة العالمية إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 1% تقريباً وهو انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد أن سجل خلال الأسبوع أدنى مستوى له منذ 3 أشهر عند 1984 دولارا للأونصة.

عادت أسعار الذهب يوم أمس للتداول فوق المستوى 2000 دولار للأونصة ليغلق جلسة الخميس فوق هذا المستوى، وذلك بعد بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي أظهرت أكبر انخفاض على أساس شهري منذ فبراير 2023.

صرح عضو البنك الفيدرالي الأمريكي رافائيل بوستيك يوم أمس بأنه على الرغم من أن البنك الفيدرالي حقق تقدمًا نحو خفض التضخم، إلا أنه لا يزال غير مستعد للدعوة إلى خفض أسعار الفائدة بعد.

وتوقع بوستيك تخفيضين للفائدة لعام 2024، وهو أقل من توقعات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي الجماعية لثلاثة تخفيضات والتي صدرت في ديسمبر الماضي.

ومن المقرر أن يجري البنك الفيدرالي تحديثا لهذه التوقعات في اجتماعه القادم في مارس، حيث من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة وتضع الأسواق رهانات حالياً أن قرار الخفض الأول لأسعار الفائدة سيكون على الأرجح في اجتماع يونيو.

تعافي أسعار الذهب يوم أمس؛ بسبب ضعف بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية يعد تصحيحا سريعا لحركة الهبوط الحادة التي شهدها هذا الأسبوع بعد بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من التوقعات لتدل على حاجة التضخم إلى المزيد من الوقت ليتراجع بشكل مستدام لمستهدف البنك الفيدرالي عند 2%.

ويعد اغلاق السعر فوق المستوى 2000 دولار للأونصة أمس فرصة لتماسك الذهب بعض الشيء خاصة إذا حقق اغلاقا أسبوعيا اليوم فوق هذا المستوى، ولكن تنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات أسعار المنتجين عن شهر يناير مع توقعات بتسجيل ارتفاع أعلى من القراءة السابقة، الأمر الذي يدل على استمرار ارتفاع التضخم لدى المنتجين والمصنعين في الولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى هذا ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية بأكبر وتيرة منذ ما يقرب عامين في يناير الماضي وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين في ظل التوترات في البحر الأحمر، وهو ما سيتم تحميله على أسعار السلع وبالتالي سيعمل على ارتفاع الأسعار أو على الأقل تماسكها.

ويفتقد الذهب حالياً للدعم من الطلب على الملاذ الآمن وفي نفس الوقت يواجه تصريحات من قبل أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي تدعو إلى استمرار التشديد النقدي والفائدة المرتفعة لفترة أطول من الوقت، الأمر الذي دفع الدولار الأمريكي إلى تسجيل أعلى مستوى في 3 أشهر خلال تداولات هذا الأسبوع ليزيد من الضغط السلبي على المعدن النفيس.

مثل هذا السيناريو لا يبشر بالخير بالنسبة لأسعار الذهب، نظرا لأن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في المعدن النفيس.

نضيف إلى هذا أن صناديق الاستثمار في الذهب المتداول في البورصة شهدت خروج استثمارات بشكل كبير منذ بداية عام 2024 لصالح صناديق الاستثمار في العملات البيتكوين المدرجة حديثاً، فقد سجل 11 صندوق استثمار في الذهب خروج تدفقات نقدية بأكثر من 3 مليارات دولار منذ بداية 2024.

البيانات الأخيرة التي صدرت عن مجلس الذهب العالمي أظهرت استمرار خروج التدفقات النقدية من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب للأسبوع السادس على التوالي، الأمر الذي يعكس ضعف الطلب الاستثماري على المعدن النفيس.