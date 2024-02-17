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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3100 للجرام.. مفاجأة كبيرة في أسعار الذهب| أعرف عيار 21 بكام

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يسعي العديد من المواطنين الراغبين فى شراء الشبكة إلي متابعة أسعار الذهب وأيضا المستثمرين كافة مستجدات أسعار الذهب علي مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.


كما يتابع المستثمرون أيضا  أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.

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50 جنيها زيادة جديدة في سعر الذهب بنهاية تعاملات اليوم

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جولد بيليون: ارتفاع مستويات الدولار يتسبب في هبوط الذهب


يعتبر الذهب ملاذ آمن للكثيرين فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذا آمنا للكثيرين .

أسعار الذهب اليوم

وبلغت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:- 


- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4143 جنيها.

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 3625 جنيها.

- فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3100 جنيه.

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2423 جنيهاً.

- سجل سعر الجنيه الذهب نحو 29000 جنيه.

- بلغ سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية 2013 دولارا.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوى العالمي تكبد الذهب خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، رغم تسجيله لمكاسب في آخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث  أدت بيانات التضخم الساخنة إلى تهدئة توقعات خفض مبكر لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وعكست أسعار العقود الآجلة للذهب، مسارها نحو الصعود عند تسوية الجمعة، بنسبة 0.5 % أو 10.6 دولار لتصل الأونصة إلى 2025.5 دولار، بعد أن تراجعت إلى 2006.6 دولار، لتقلص خسائر المعدن الأصفر منذ بداية الأسبوع عند 0.7 %.

في غضون ذلك، استقرت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية- عند 104.27 نقطة محققا ارتفاعا أسبوعيا طفيفا بنحو 0.16 %، ومنذ بداية العام بنحو 3 %.

أظهرت البيانات أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع في يناير. وأظهر تقرير آخر الثلاثاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عائدا.

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مفاجأة| تراجع أسعار الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

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احتيال واحتكار .. تجار الذهب يواجهون ضربات موجعة

تراجع المستثمرون عن توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة الأميركية من مارس إلى يونيو. وتسعر الأسواق حاليًا فرصة بنسبة 73 % للخفض في يونيو، وفقًا لأداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي من CME.

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