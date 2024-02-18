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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| أبو العينين منفعلا : سكان غزة في سجن كبير والاحتلال يقتل الأطفال.. مصر تبلغ إسرائيل بخطورة نزوح الفلسطينيين من رفح على الأمن القومي

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أين حقوق الإنسان؟.. أبو العينين منفعلا : سكان غزة في سجن كبير والاحتلال يقتل الأطفال

انفعل  النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أثناء كلمته عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أمام الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ، قائلا:" أين حقوق الإنسان مما يحدث في قطاع غزة تجاه شعب أعزل ".


مجلس الأعمال المصري- التركي: زيارة أردوغان لمصر منحى إيجابي

قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التركي، إن زيارة الرئيس التركي أردوغان لمصر تعد منحنى إيجابي في العلاقات الاقتصادية التي امتدت لسنوات عديدة، موضحًا أن مجلس الأعمال المصري التركي تم إنشاؤه في عام 1993 وكان بمثابة نظرة ثاقبة للدولة المصرية آنذاك ومن ثم نظرية الازدواج الضريبي في نهاية هذا العام ثم اتفاقية التجارة الحرة في عام 2005 وتم تفعيلها في 2007.


نتنياهو يتحدّى أمريكا ويؤكد: العملية العسكرية في رفح الفلسطينية ستتم تحت أي ظرف
علقّت دانا أبو شمسية مراسلة قناة ”القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، على الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل قليل.


الدولة تدرس عروضا استثمارية ضخمة.. الوزراء: ستضبط أسعار السلع وتوفر مدخلات الإنتاج
قال المستشار "محمد الحمصاني"، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تدرس عدة عروض استثمارية ضخمة من خلال لجنة فنية وقانونية حكومية.

الغرف التجارية: ضخ السلع فى رمضان بتخفيضات تصل لـ 30%
قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية،ارتفاع معدلات ضخ السلع بمعارض أهلا رمضان بتخفيضات 30% وتلك التخفيضات يقدمها القطاع الخاص.


خفضنا الأسعار.. رئيس شركة الشرقية للدخان يكشف مفاجأة عن السجائر.. فيديو
تحدث هاني أمان، رئيس شركة الشرقية للدخان، عن أسعار السجائر، قائلا: "نطمئن المواطن البسيط إحنا نظريا أو عمليا خفضنا الأسعار".


الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة .. فيديو
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.


مصر تبلغ إسرائيل بخطورة نزوح الفلسطينيين من رفح على الأمن القومي
أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن الصراع الحالي هو الخامس في قطاع غزة، ويجب أن ننظر إلى مستقبل أفضل، وقال شكري، اليوم السبت، خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن العرب يدينون أي استهداف للمدنيين والصراع بدأ قبل السابع من أكتوبر.


تصرف لـ«أبو العينين» أدى لنجاح أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.. ماذا فعل؟
علق  الإعلامي أحمد موسى، على مشاركة النائب محمد أبو العينين في أعمال في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في المغرب.


«وزير التموين ساب المعرض ومشي».. غضب أحمد موسى بشأن «أهلا رمضان» بالقليوبية
علق  الإعلامي أحمد موسى، على افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض أهلا رمضان بمحافظة القليوبية.


وسيم السيسي : قدماء المصريين شعب الله المختار وليس اليهود
أكد وسيم السيسي عالم المصريات، أن اليهود يسيطرون على بريطانيا وأمريكا بالمال في الوقت الحالي، مضيفا:" الصهيونية العالمية مسيطرة في أمريكا ".

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