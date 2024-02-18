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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين: لم نستغل الأزمة الأوكرانية لتحقيق مكاسب

أرشيفية
أرشيفية

ذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية، الأحد، أن الوزير وانج يي، قال إن بكين تعمل دون كلل من أجل دفع إجراء محادثات سلام بخصوص أوكرانيا، ودعا إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن.

وأضاف وانج، أن الصين لم تخلق الأزمة الأوكرانية، كما أنها غير ضالعة بها، لكنها لم تقف أبداً مكتوفة الأيدي حيالها، ولم تستغل الأزمة لتحقيق مكاسب.

وناقش وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ونظيره الصيني وانج يي سبل استعادة السلام العادل والدائم في أوكرانيا.

وكتب كوليبا، في منشور على منصة إكس، للتواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أمس: "التقيت نظيري الصيني وانج يي لمناقشة العلاقات الثنائية والتجارة والحاجة إلى استعادة السلام العادل والدائم في أوكرانيا".

كما أطلع كوليبا، وانج على رؤية أوكرانيا لقمة السلام العالمية المقبلة في سويسرا.

وأضاف: "اتفقنا على ضرورة الحفاظ على الاتصالات الأوكرانية-الصينية على جميع المستويات ومواصلة حوارنا".

وقال كوليبا، في وقت سابق، إن أوكرانيا تسعى إلى تنظيم اتصال هاتفي بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والزعيم الصيني شي جين بينج، كجزء من الاستعدادات للقمة حول صيغة السلام الأوكرانية.

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