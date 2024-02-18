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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم: إعلام القاهرة تنظم دورة تدريبية جديدة في الذكاء الاصطناعي.. وتفاصيل القديم على فرصة دراسية بالسنغال

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

احصل على فرصة لمنح دراسة في السنغال.. تفاصيل التقديم

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عما أفادت به السفارة المصرية، فى داكار بشأن فرص الدراسة والتدريب المتاحة فى معهد السياسات العامة IPP  التابع لجامعة الشيخ انتاديوب UCAD فى العاصمة السنغالية داكار.

إعلام القاهرة تنظم دورة تدريبية جديدة في الذكاء الاصطناعي

يُنظم مركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة الورشة التدريبية في "استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الخاص بقضايا المرأة والمجتمع".

آداب القاهرة تعلن موضوعات وقف محمد شوقي الفنجري لعام 2024

أعلنت إدارة النشاط الاجتماعي بكلية الآداب جامعة القاهرة مسابقة وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لعام 2024.

اليوم.. جامعة حلوان تبدأ تصفيات المرحلة الثانية من مسابقة العباقرة

أعلنت جامعة حلوان، عن بدء المرحلة الثانية لمسابقة عباقرة جامعة حلوان، اليوم، والتى تأتى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالتعليم والثقافة والاهتمام بالعباقرة والنمو التعليمي بمصر.

 

Jobs Education أحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية أحدث أخبار التعليم ادارة البعثات إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي

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