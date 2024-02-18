أخبار التعليم: إعلام القاهرة تنظم دورة تدريبية جديدة في الذكاء الاصطناعي.. وتفاصيل القديم على فرصة دراسية بالسنغال

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عما أفادت به السفارة المصرية، فى داكار بشأن فرص الدراسة والتدريب المتاحة فى معهد السياسات العامة IPP التابع لجامعة الشيخ انتاديوب UCAD فى العاصمة السنغالية داكار.

يُنظم مركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة الورشة التدريبية في "استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الخاص بقضايا المرأة والمجتمع".

أعلنت إدارة النشاط الاجتماعي بكلية الآداب جامعة القاهرة مسابقة وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لعام 2024.

أعلنت جامعة حلوان، عن بدء المرحلة الثانية لمسابقة عباقرة جامعة حلوان، اليوم، والتى تأتى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالتعليم والثقافة والاهتمام بالعباقرة والنمو التعليمي بمصر.