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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يجازي مدراء الإشغالات والتنظيم والمتابعة بالعمرانية ونائب رئيس حي بولاق الدكرور

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بمجازاة  مديري إدارات الإشغالات والتنظيم والمتابعة الميدانية بحي العمرانية وعدداً من موظفي تلك الإدارات في اطار المتابعات الدورية لأداء العاملين بالأحياء والمراكز والمدن ومدي التزامهم بتنفيذ المهام المكلفين بها علي أكمل وجه . 

جاء قرار محافظ الجيزة بعد رصد عدم المتابعة الميدانية لحالة الإشغالات بشوارع العدوي سليم والثلاثيني بحي العمرانية الأمر الذي ادي الي وجود تعديات من المحال والمنشأت التجارية علي نهر الطريق وإعاقه حركة المواطنين . 


بالاضافة إلي رصد أعمال بناء وتشطيبات بدون ترخيص بشارع عثمان محرم ووجود كابل كهربائي مكشوف بشارع كمال منصور المتفرع من عدوي سليم مما يمثل خطراً علي السلامه العامة للمواطنين. 


كما أصدر محافظ الجيزة قراراً بمجازاة نائب رئيس حي بولاق الدكرور لقطاع النظافة ورئيس القطاع الجنوبي للنظافة بحي بولاق الدكرور وذلك للتقصير في العمل الامر الذي ادي الي تواجد بؤر للمخلفات بشارعي الملكة والمساكن وشوارع ترعة عبد العال ١ والشوربجي والمساكن .


واصدر المحافظ قرارا بمجازاة مدير إدارة التنظيم بحي المنيرة الغربية ومدير الإدارات الهندسية بحي المنيرة وذلك لعدم التعامل الفوري حيال مخالفات البناء التي تم رصدها بدون ترخيص . 
وقد شدد محافظ الجيزة على تحقيق الإنضباط بالشارع وعدم السماح بتعدي المنشآت التجارية والمحال العامة علي حرم الطريق وأرصفة المشاة.

وأكد اللواء أحمد راشد على المتابعة المستمرة لكافة قطاعات المحافظة من خلال التواجد الميداني ولجان التفتيش والمتابعة للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين علي الوجه الامثل والاستجابة الفورية لكافة الشكاوى الواردة مشدداً على ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب لرفع كفاءة منظومة العمل .

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