أخبار التكنولوجيا|حافظ على حساب واتساب WhatsApp من الاختراق.. وأرخص موبايل أوبو لمحدودي الدخل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



ظهر هاتف +Honor X50i من شركة Honor الصينية منذ شهر نوفمبر العام الماضي، وقدم الهاتف عددأ من المواصفات المميزة التي تناسب الشباب والفئة المتوسطة، كما يقدم سعرًا مناسبًا.



يتميز هاتف Galaxy A03 من شركة سامسونج بمواصفاته المميزة مع واحد من أرخص أسعار السوق، حيث يقدم الهاتف شاشة مميزة مع كاميرا بدقة 48 ميجابكسل وبطارية ضخمة يمكنها الاستمرار حتى يوم كامل.



يجد البعض صعوبة كبيرة في شراء هاتف ذكي بإمكانات جيدة وسعر رخيص يناسب الميزانية، ويعد هاتف OPPO A16 من أفضل الخيارات التي يمكن شرائها خاصة أنه يقدم بطارية 5000 مللي أمبير.

يواجه تطبيق واتساب WhatsApp المخاطر المحتملة المتعلقة بالأمن والخصوصية، وعلى الرغم من استخدام النظام الأساسي للتشفير، إلا أن هناك ثغرات أمنية قد تعرض المستخدمين لتهديدات القرصنة، وعمليات الاحتيال.



استطاعت شركة موتورولا الأمريكية خلال الفترة الأخيرة السيطرة على حصة سوقية معتبرة في سوق الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة والتي تسيطر عليها سامسونج وشاومي، حيث أطلقت الشركة نهاية الشهر الماضي واحد من أفضل هواتفها للشباب.

أكدت شركة Xiaomi شاومي أخيرًا أنها ستعقد حدث إطلاق مخصصًا في 22 فبراير المقبل للإعلان عن هاتف Xiaomi 14 Ultra في السوق الصينية.