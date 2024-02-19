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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|حافظ على حساب واتساب WhatsApp من الاختراق.. وأرخص موبايل أوبو لمحدودي الدخل

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

كاميرا 108 ميجابكسل.. أفضل موبايل Honor للشباب 

 

ظهر هاتف +Honor X50i من شركة Honor الصينية منذ شهر نوفمبر العام الماضي، وقدم الهاتف عددأ من المواصفات المميزة التي تناسب الشباب والفئة المتوسطة، كما يقدم سعرًا مناسبًا.

 

فئة 5 آلاف جنيه.. أرخص موبايل سامسونج ببطارية 5000 مللى أمبير


يتميز هاتف Galaxy A03 من شركة سامسونج بمواصفاته المميزة مع واحد من أرخص أسعار السوق، حيث يقدم الهاتف شاشة مميزة مع كاميرا بدقة 48 ميجابكسل وبطارية ضخمة يمكنها الاستمرار حتى يوم كامل.

 

فئة 5 آلاف جنيه.. أرخص موبايل أوبو OPPO لمحدودي الدخل


يجد البعض صعوبة كبيرة في شراء هاتف ذكي بإمكانات جيدة وسعر رخيص يناسب الميزانية، ويعد هاتف OPPO A16 من أفضل الخيارات التي يمكن شرائها خاصة أنه يقدم بطارية 5000 مللي أمبير.

 

حافظ على حساب واتساب WhatsApp من الاختراق بهذه الطرق 

 

يواجه تطبيق واتساب WhatsApp المخاطر المحتملة المتعلقة بالأمن والخصوصية، وعلى الرغم من استخدام النظام الأساسي للتشفير، إلا أن هناك ثغرات أمنية قد تعرض المستخدمين لتهديدات القرصنة، وعمليات الاحتيال.

 

ينافس سامسونج .. تعرف على أحدث موبايل موتورولا ببطارية 6000 مللي أمبير


استطاعت شركة موتورولا الأمريكية خلال الفترة الأخيرة السيطرة على حصة سوقية معتبرة في سوق الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة والتي تسيطر عليها سامسونج وشاومي، حيث أطلقت الشركة نهاية الشهر الماضي واحد من أفضل هواتفها للشباب.

 

أخيرًا.. شاومي تعلن موعد إطلاق العملاق Xiaomi 14 Ultra |صور 

 

أكدت شركة Xiaomi شاومي أخيرًا أنها ستعقد حدث إطلاق مخصصًا في 22 فبراير المقبل للإعلان عن هاتف Xiaomi 14 Ultra في السوق الصينية.

 

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