الفنان أحمد عبد العزيز يدعم الأطفال مرضى السرطان في أورام الأقصر

أكد الفنان أحمد عبد العزيز الشهير بالبدرى بدار، أن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال تجربة ناجحة بكل المقاييس في صعيد مصر بتجهيزاته الطبية العالمية والتى تعد إعجازا شعبيا وهندسيا وطبيا، موجها التحية لإدارة المستشفى، وشفاء الأورمان، على المجهود المبذول طوال السنوات الماضية للوصول الى تحقيق الانجازات المتتالية التي جعلتها في مقدمة المستشفيات صديقة البيئة ، وجاء ذلك على هامش مشاركته في مهرجان الاقصر للسينما الافريقية فى دورته ال13 التي استضافتها الأقصر عاصمة السياحة في العالم.

وأضاف إنه فخور لزياراته لهذا الصرح الطبى العالمى، واصفا تواجده بالمستشفى بأنه فى إحدى المستشفيات العالمية الكبرى سواء من ناحية التجهيزات الطبية أو الكوادر الطبية وهيئة التمريض".

ولفت انتباهه أن مستشفى شفاء الأورمان، تستقبل جميع الحالات من محافظات الصعيد، لتلقي العلاج بالمجان، وهو إنجاز أيضا يضاف إلى إنجاز بناء المستشفى التى تخدم وتوفر الرعاية الطبية والصحية.



واضاف انه خلال تواجده بمستشفى شفاء الأورمان، لعلاج الاورام بالمجان التقى بالأطفال المرضى وتحدث معهم، لتشجيعهم على مواصلة العلاج ورفع معنوياتهم في تحقيق الشفاء العاجل بالإضافة الى التقاط الصور التذكارية والتي تعد وسيلة لدعم الأطفال المرضى معنويا وأنهم فى بؤرة اهتمام جميع أطياف المجتمع.



واعرب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن سعادته بالزيارات المتكررة من الفنانين لإسعاد أطفال المستشفى بشتى الطرق، موجها الشكر للفنان أحمد عبد العزيز على زيارته ودعمه لمرضى المستشفى، خاصة الأطفال، مما يساهم في رفع معنوياتهم والتى تنعكس عليهم في تقبلهم للعلاج، وتساعد في تحسن حالتهم النفسية، مما يزيد من استجابتهم السريعة للعلاج، كما وجه الشكر للمخرجة عزة الحسينى، مدير مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية على حرصها للدعم المتواصل للمستشفى والتنسيق مع الفنانين المشاركين في المهرجان على زيارة المستشفى ودعم المرضى.

وأكد فؤاد، أن الأثر الطيب لمثل هذا النوع من الزيارات يدعم معدلات الاستجابة بشكل قوي مما ينجز من الوقت الذي يستغرقه المرضى للقضاء على السرطان، كما يحفز العاملين بالمستشفى على بذل المزيد من الجهود من أجل راحة المرضى وسعادتهم.

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