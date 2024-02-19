شباب المصنعين: مذكرة مصر ضد الانتهاكات الإسرائيلية خطوة نحو تعويض الشعب الفلسطيني

أشاد المهندس أحمد ناصر عيد رئيس اتحاد شباب المصنعين، بتقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الاسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية، مؤكدا أن مصر ستقدم كشف حساب بجرائم إسرائيل التي دامت أكثر من 75 عاما.

وأضاف أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 يعكس موقف مصر الثابث في دعم القضية.

وأكد رئيس اتحاد شباب المصنعين أن هذا التحرك يأتي في وقت شديد الأهمية وبالغ الحساسية، لاسيما في ظل استمرار التعنت الإسرائيلي، ومواصلة الاعتداءات غير الإنسانية على قطاع غزة ورفح، دون الالتفات لأي توصيات من شأنها وقف إطلاق النار..

وأشار المهندس أحمد ناصر إلى أن هذا الموقف يعكس دور مصر التاريخي الثابت والراسخ للدفاع عن القضية الفلسطينية، وحشد الرأى العام العالمى نحو الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطينى، وحقه فى تقرير مصيره وإعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب اتحاد شباب المصنعين المجتمع الدولي اتخاذ جميع الإجراءات ضد حكومة الاحتلال لاجبارها على تنفيذ رؤية مصر لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا.