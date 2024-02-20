أخبار التعليم| فوز 28 مشروعا ضمن مبادرة التحالفات العربية للبحث والابتكار.. جامعة عين شمس تعلن مواعيد الامتحانات التكميلية والمعادلة لعام 2024

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

التعليم العالي: فوز 28 مشروعا ضمن مبادرة التحالفات العربية للبحث والابتكار

أعلن أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،أمس، الإثنين، قائمة المشروعات المقبولة ضمن مُبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار، مشيرًا إلى أن المُبادرة تم الإعلان عنها في مجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية في دورته الـ 44 التي عقدت في شهر ديسمبر 2022 بمقر جامعة الدول العربية، وتم اختيار المشروعات إثر التقييم العلمي وتوصيات مجلس الاتحاد وممثلي الدول الأعضاء، وبلغ عدد المشروعات المقبولة ٢٨ مشروعًا من إجمالي المشروعات المقدمة.

جامعة عين شمس تعلن مواعيد الامتحانات التكميلية والمعادلة لعام 2024

أعلنت جامعة عين شمس، عن موعد الامتحانات التكميلية ومعادلة اللغة الفرنسية للعام الجامعى 2023/2024، بكليات الجامعة ادوار مارس - يوليو - اكتوبر، وذلك تحت رعاية الدكتورمحمد ضياء رئيس جامعة عين شمس.

وزير التعليم يعقد اجتماعا مع اللجنة التنفيذية المصغرة لمشروع المدارس المصرية اليابانية

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع السفير أوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة، واللجنة التنفيذية المصغرة لمشروع المدارس المصرية اليابانية؛ لبحث تعزيز أوجه التعاون بين الوزارة والوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا"، واستعراض الوضع الحالى وخطط المرحلة المقبلة.

رئيس جامعة العريش: نتخذ خطوات رائدة لمواكبة المعايير العالمية واحتياجات سوق العمل

أكد رئيس جامعة العريش الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش، سعي الجامعة الدؤوب نحو مواكبة المعايير العالمية في برامجها العلمية، وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة من وظائف المستقبل عبر خطوات استراتيجية تُنفذها الجامعة على أرض الواقع.

" تعزيز الاستثمار المهني في الصناعات الحرفية لذوي الإعاقة" ندوة بجامعة بني سويف

نظمت كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، ندوة علمية بعنوان" تعزيز الاستثمار المهني في الصناعات الحرفية لذوي الإعاقة"، وذلك بإشراف الدكتور وليد فاروق عميد الكلية، وتحت شعار " الدمج والتدريب المهني وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة للمشاركة الاقتصادية في المجتمع المصري".

"صحتك تهمنا" حملة بألسن عين شمس بالتعاون مع وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف

استضافت كلية الألسن بجامعة عين شمس، فعاليات الحملة التى أطلقتها وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء، رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة هند الهلالي، الأستاذ في كلية الطب ورئيس وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف.

كلية التمريض بني سويف تطلق مبادرة جامعة بلا تدخين

أطلقت كلية التمريض مبادرة جامعة بلا تدخين، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وذلك بإشراف الدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ناجى محيسن عميد كلية التمريض، والدكتورة حنان الزبلاوى حسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

رمضان الخير.. صرف مكافأة مالية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن صرف مكافأة ١٥٠٠ جنيه لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وكافة كلياتها ومعاهدها وإداراتها والمستشفيات الجامعية، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، وتقديراً ودعماً لمجهوداتهم في سبيل تطوير العملية التعليمية والعملية الخدمية بالجامعة.