أخبار التكنولوجيا| سقوط آيفون في المياه.. أبل تصدر تحذيرا عاجلا.. وأرخص موبايل سامسونج فئة 3 آلاف جنيه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



اتخذت عدد من الشركات ومن بينها شركة ميتا إجراءات ضد عدد من شركات المراقبة المتورطة في التجسس على هواتف آيفون وأندرويد وأجهزة ويندوز.



ماذا ستفعل إذا سقط هاتفك الآيفون فجأة في المياه ؟. يعد هذا السؤال شائعاً، ولكن هناك إجابة أكثر شيوعًا وهي وضع الهاتف في إناء مليء بالأرز لامتصاص المياه الموجودة داخل الهاتف، إلا أن هذا الأمر يعد من أخطر الأمور الشائعة التي يقوم بها المستخدمون.



تشكل بعض أسعار هواتف الفلاجشيب عائقًا كبيرًا لدى راغبي الشراء ، حيث قد يبدأ سعر بعض الهواتف الرائدة من 30 ألف جنيه، ومن بين الهواتف المميزة التي توفر سعر مناسب وكذلك مواصفات قياسية يأتي هاتف Xiaomi 13T Pro من شركة شاومي .



أفادت تقارير أن الاتحاد الأوروبي يعتزم توقيع غرامة قدرها 500 مليون يورو على شركة أبل، بسبب اتهامات تزعم قيامها بممارسات احتكارية في سوق خدمات وتطبيقات الموسيقى.



يبحث الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة على هاتف مميز يضم إمكانات كبير مثل الكاميرا والبطارية والمعالج إلى جانب السعر المناسب، خاصة مع ارتفاع أسعار الهواتف بشكل كبير خلال الفترة الماضية.



يتميز هاتف Galaxy A03 Core بأنه يعد واحدًا من أرخص هواتف سامسونج التي تم إطلاقها، إلى جانب عدد من المواصفات الجيدة أبرزها بطارية ضخمة 5000 مللى أمبير، وشاشة وكاميرا مميزة حيث يعتبر الهاتف أفضل هواتف الميزانية المحدودة.