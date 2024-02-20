صحة النواب تتفقد مركز أورام أسوان وتطالب بسرعة إنتهاء تطوير مستشفي التأمين القديم

قام الوفد البرلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبد الحميد اليوم بزيارة مركز أورام اسوان ضمن الجولة الميدانية التي تقوم بها اللجنه للمحافظة لتفقد عدد من المنشآت الصحية التي تم نقلها موخرا للهيئة العامة الرعاية الصحية ضمن منظومه التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.



وتفقد الوفد البرلماني بصحبه الدكتورة رجاء اسحق مدير مركز الاورام المبني وأقسامه التي تشمل عمليات جراحه الاورام ووحده المسح الذري وأقسام الرعايه المركزة وقسم المناظير وقسم الطواريء والعيادات الخارجيه وتحدث أعضاء اللجنه مع المواطنين المترددين علي المركز للوقوف علي مدي الخدمه المقدمه لهم لتذليل أي عقبات تواجههم مطالبين بتوسعه أحدي المباني للمركز مع إعادة تأهيله لكي يستوعب عدد المرضي المترددين علي المركز .

وتفقد الوفد البرلماني مستشفي التأمين الصحي القديم وطالب وفد لجنه الشون الصحية بمجلس النواب سرعه الانتهاء من مستشفي التأمين الصحي القديم بأسوان المتوقف أعمالها منذ ٢٠١٨ ورفع كفائتها بعد اخلائها من العيادات خاصه انها اكبر مستشفي متواجده في اسوان كما طالبوا بنقل وحدتي الغسيل الكلوي داخل المستشفي التأمين الصحي الي مكان آخر لحين الانتهاء الكامل من أعمال تطوير المستشفي مع تحديد جدول زمني للانتهاء من أعمال التطوير .

