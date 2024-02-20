انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر يبحث عنه عدد كبير من المواطنين، وخاصة عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم.

سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر شهدت تغيرات قياسية خلال الفترة الحالية، خاصة منذ بداية عام 2024.

سعر الذهب الآن في مصر

ويقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنية الذهب والأونصة.

سعر الذهب الآن

عيار 24

4097.25

بيع

4068.5

شراء

عيار 22

3755.75

بيع

3729.5

شراء

عيار 21

3585

بيع

3560

شراء

عيار 18

3072.75

بيع

3051.5

شراء

عيار 14

2390

بيع

2373.25

شراء

عيار 12

2048.5

بيع

2034.25

شراء

أونصة

2028 $

بيع

2027 $

شراء

جنيه ذهب عيار 21

31410 جنيه

جنيه ذهب عيار 21

31450 جنيه

جنيه ذهب

28680

بيع

28480

شراء

عيار 9

1536.5

بيع

1525.75

شراء

ربع جنيه ذهب عيار 21

7865 جنيه

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد .

الذهب

مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.

أسعار الذهب عالميا

وانخفضت أسعار الذهب الفوري خلال الأسبوع المنصرم بنسبة 0.8% ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2024 دولارا للأونصة وكان قد سجل أدنى مستوى عند 2014 دولارا للأونصة، وبذلك يكون سعر الذهب انخفض منذ بداية العام بنسبة 1.9% .

وعلى المستوى العالمي سجلت أونصة الذهب تداولات الأسبوع الماضي انخفاضا في ظل ارتفاع مستويات الدولار وعوائد السندات الحكومية الأمريكية، حيث استمرت التوقعات تتزايد بأن الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى تأجيل قرار خفض الفائدة، من جهة أخرى يحصل الذهب على الدعم من ارتفاع الطلب على الذهب الفعلي.