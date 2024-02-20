لو معاك فلوس جديدة إقرأ عليها سورة قريش 7 مرات.. سبب مدهش

قالت الدكتورة حنان زينال، خبيرة علم الطاقة، إن التسبيح والحمد يجلبان الرزق، مشيرة إلى أن قراءة القرآن لها فوائد عظيمة.



وأضافت زينال، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير: "لو معاك فلوس جديدة أو أخذت مرتب أو شئ كان به رزق، يفضل قراءة سورة قريش 7 مرات عليها، وبرضو لما نيجي نعمل الأكل، نلف بالمعلقة ونقرأ سورة قريش".

وتابعت زينال، أن الإطعام اليومي يمنح الإنسان زيادة في الرزق، لافتة إلى أن التجارة مع الله محبة.



ونوهت زينال، بأن هناك أفعالا تمنع الزرق، منها النظر إلى الغير والتنظير عليه، قائلة: "ده أسلوب حياة عند الكل، وعند كثرة الشكوى يبقى كثر المذنبين، ثم تسليط النفس على النفس".



ونصحت زينال بالصيام كثيرا خاصة في هذه الأيام الكريمة، قائلة: "نظفوا جسمكم بالصيام.. الأيام دي جميلة وفيها حاجات حلوة.. وطاقة نور حلوة وداخل علينا شهر رمضان، مع الاستغفار كثير، والصوم عن الكلام، الكلام لا هيقدم ولا هيأخر".



كما نصحت زينال، قائلة: "لازم ناخد بالنا من الكلان اللى بيتقال الفترة الجاية، لأن في غلطات كثيرة، بالإضافة إلى أخذ الحيطة في كتابة أي منشور على منصات السوشيال ميديا، والهاتف المحمول، والعمل على قدر المستطاع".