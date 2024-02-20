عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لو معاك فلوس جديدة إقرأ عليها سورة قريش 7 مرات.. سبب مدهش

صدى البلد

قالت الدكتورة حنان زينال، خبيرة علم الطاقة، إن التسبيح والحمد يجلبان الرزق، مشيرة إلى أن قراءة القرآن لها فوائد عظيمة.


وأضافت زينال، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير: "لو معاك فلوس جديدة أو أخذت مرتب أو شئ كان به رزق، يفضل قراءة سورة قريش 7 مرات عليها، وبرضو لما نيجي نعمل الأكل، نلف بالمعلقة ونقرأ سورة قريش".

وتابعت زينال، أن الإطعام اليومي يمنح الإنسان زيادة في الرزق، لافتة إلى أن التجارة مع الله محبة.


ونوهت زينال، بأن هناك أفعالا تمنع الزرق، منها النظر إلى الغير والتنظير عليه، قائلة: "ده أسلوب حياة عند الكل، وعند كثرة الشكوى يبقى كثر المذنبين، ثم تسليط النفس على النفس".


ونصحت زينال بالصيام كثيرا خاصة في هذه الأيام الكريمة، قائلة: "نظفوا جسمكم بالصيام.. الأيام دي جميلة وفيها حاجات حلوة.. وطاقة نور حلوة وداخل علينا شهر رمضان، مع الاستغفار كثير، والصوم عن الكلام، الكلام لا هيقدم ولا هيأخر".


كما نصحت زينال، قائلة: "لازم ناخد بالنا من الكلان اللى بيتقال الفترة الجاية، لأن في غلطات كثيرة، بالإضافة إلى أخذ الحيطة في كتابة أي منشور على منصات السوشيال ميديا، والهاتف المحمول، والعمل على قدر المستطاع".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة الجديدة

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

أول رد فعل لـ مرتضى منصور بعد شطب عضويته من الزمالك

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

نجم الأهلي يثير غضب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

ترشيحاتنا

103 أطنان أرز و33 دقيق.. الداخلية تداهم مخازن مافيا السلع

مندوب مصر بمجلس الأمن: ملتزمون بالعمل المتواصل لإيقاف الحرب المدمرة في غزة

فرمتهم تحت عجلاتها.. مأساة دهس تريلا 3 أشخاص في المرج| صور

لو معاك فلوس جديدة إقرأ عليها سورة قريش 7 مرات.. سبب مدهش

مهند مجدي رئيسا لبعثة الأهلي في غانا خلال لقاء ميدياما

بيان ناري من حماس ردا على الفيتو الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سمية الخشاب تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية| شاهد

بحضور نجوم الفن.. أحمد سلامة يتلقى العزاء في حماته | فيديو وصور

احترس.. أدوية تسبب آلام عضلات الجسم

فستان مي عمر يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

فيديو

"محتال الحب" لـ سعد لمجرد تقترب من تحقيق مليون مشاهدة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

في الغابة.. مذيعة يمر بجانبها "أسد" أثناء بث مباشر ليلًا| ماذا فعلت؟

بسبب أولاده.. بكاء محمود عامر على الهواء بعد زواجه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ