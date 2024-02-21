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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شراب غريب.. ساندي تستعرض رشاقتها بصور جديدة

ساندي
ساندي

نشرت الفنانة ساندي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة. 

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وتألقت ساندي، مرتديه جيب قصيرة باللون الرمادي مع بلوفر نفس اللون، وارتدت شراب باللون الأحمر مع حذاء نفس اللون لاكمال ظهورها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ساندي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ساندي، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

وإليكم صور ساندي

ساندي صور ساندي اطلالات ساندي أخبار ساندى

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