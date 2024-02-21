شراب غريب.. ساندي تستعرض رشاقتها بصور جديدة

نشرت الفنانة ساندي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وتألقت ساندي، مرتديه جيب قصيرة باللون الرمادي مع بلوفر نفس اللون، وارتدت شراب باللون الأحمر مع حذاء نفس اللون لاكمال ظهورها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ساندي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ساندي، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

وإليكم صور ساندي