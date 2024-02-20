هل أكل لحم الإبل يُبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال مُتصل حول حكم أكل لحم الإبل.. وهل ينقض الوضوء كما يتردّد؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المُذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "أكل لحم الإبل أو الجمال جائز وهو أمر مُتفق عليه عند العلماء، ولا يُنقض الوضوء عند جمهور العلماء".

وتابع: "الناس بتتكلم عن أن لحم الإبل ينقض الوضوء، لأن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال لصحابي بعد ما تناول لحم الإبل، اذهب وتوضأ، وهنا الوضوء المقصود به الطهارة العامة وهو غسل اليدين، حتى لا يُؤذي الدسم الموجود بها الناس".