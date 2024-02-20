فاروق الباز: السمع والبصر لن يتأثرا إذا لم يستخدمهما الإنسان في الفضاء

قال عالم الفضاء المصري الدكتور فاروق الباز, تعليقا على إعلان وكالة الفضاء الأمريكية ناسا البحث عن متطوعين لمحاكاة الحياة على كوكب المريخ لمدة عام, إن شكل الحياة بدون جاذبية مختلف تاما كونه يؤثر على السمع والكلام والبصر.

وأضاف دكتور فاروق الباز في مداخلة مع برنامج ٩٠ دقيقة الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين على قناة المحور أنه لابد من التدريب على الأمور الحياتية قبل العيش فيها على كوكب آخر.

وتابع أنه ثبت لدى العلماء أن السمع والبصر لن يتأثرا في حال لم يتم استخدامهما لمدة طويلة بسبب إرسال البشر إلى الفضاء ودورانهم حول الأرض.

وأكد الباز ان الجاذبية في المريخ مختلفة تماما عن جاذبية الأرض ما يجعل الأنسان يعيش في بيئة مختلفة تماما على الأرض لذلك يجري تدريب رواد الفضاء للتكيف مع هذه الحياة.