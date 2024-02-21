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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|رسالة من واتساب تثير غضب الملايين على السوشيال ميديا.. أحدث هواتف أوبو Oppo تحصل على ميزات الذكاء الاصطناعي

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مع مزايا أندرويد 14.. تحديث جبار من شاومي يصل هذه الهواتف

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، رسميا عن نظام HyperOS في 26 أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الحين، تقوم الشركة باختبار تحديث واجهة النظام الجديد، فهذه هي العلامة التجارية الجديدة التي تبنتها الشركة للبرمجيات عبر منتجاتها والمرتكزة على نظام أندرويد 14.

 

تمنعهم من الوصول لحساباتهم.. سر رسالة من واتساب تثير غضب الملايين

حظرت شركة المراسلة العملاقة واتساب WhatsApp، مؤخرا الملايين من حسابات المستخدمين حول العالم، بسبب استخدامهم تطبيقات غير رسمية مثل GBWhatsApp وFMWhatsApp وأمثالها، مما أدى إلى منعهم من الوصول إلى محادثاتهم على التطبيق وحظرهم مؤقتا من استخدام تطبيق واتساب.

 

يكشف السرقة قبل وقوعها.. الذكاء الاصطناعي يرصد لصوص المتاجر

تستمر مزايا الذكاء الاصطناعي في الظهور مع تطبيقاته المتنوعة في مختلف المجالات، وأصبح الآن يتم دمجه في معظم أجهزة الرعاية الصحية والهواتف الذكية والسيارات ذاتية القيادة وغيرها الكثير، وعلى ما يبدو أن هذه التقنية المتطورة لن تتوقف عند هذا الحد، حيث يتم استخدامها الآن لتحديد الأشخاص الذين قد يشتبه بهم كـ سارقين.

 

أوبو تفجر مفاجأة جديدة: الذكاء الاصطناعي قادم لهذه الهواتف فقط

أعلنت شركة أوبو Oppo الصينية، عن إنشاء مركزها للذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتها في هذا المجال واستكشاف مجموعة واسعة من منتجات وميزات الذكاء الاصطناعي التي تركز على المستخدم والتي ستمكن الشركة من تقديم أحدث التجارب للمستخدمين في طليعة الذكاء الاصطناعي.

 

وداعا للسكرين شوت.. واتساب يجري تغييرا كبيرا لحماية صور مستخدميه

في تعزيز آخر للخصوصية، أعلن تطبيق المراسلة الأشهر واتساب Whatsapp، عن تحديث جديد من شأنه أن يحمي صور مستخدميه، حيث سيكون من المستحيل على الآخرين التقاط لقطة شاشة لصور الملف الشخصي، مما يساهم في تقليل عمليات انتحال الشخصية.

 

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