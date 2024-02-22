عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. وزير العدل الفلسطيني: نشكر مصر على وقوفها بجانب شعبنا.. موسى: ياسمين موسى نموذج مشرف لعظيمات مصر.. 30% تخفيضات لأسعار السلع بمعارض أهلا رمضان

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

 

أحمد موسى: ياسمين موسى نموذج مشرف لعظيمات مصر | فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى ، إن الجميع يتحدث عن الدكتورة ياسمين موسى صاحبة المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية، حيث تحدثت اليوم بلسان بلدها بمنتهى القوة.
 

حزب الله: استهدفنا تجمعا لقوات الاحتلال في مستوطنة أفيفيم
أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف تجمعا لقوات الاحتلال في مستوطنة أفيفيم وموقع رويسات العلم في مزارع شبعا بالأسلحة المناسبة وحقق إصابات مباشرة.
 


خصومات 30%.. متحدث الوزراء يفجّر مفاجأة عن معرض «أهلًا رمضان» |فيديو
كشف السفير محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جديدة عن معرض أهلًا رمضان، مشيرًا إلى أن هذه المعارض ستشهد توفير السلع الأساسية للمواطنين بخصومات تتراوح بين 15% و30%.
 

أيمن سلامة: مصر طالبت «العدل الدولية» بإعلان الاحتلال الإسرائيلي باطلاً وغير شرعي|فيديو
قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن قضاة المحكمة في "لاهاي" " ينظرون إلى مصر تحديداً نظرة فريدة و خاصة، وذلك لأن مصر دولة جوار جغرافي مع إسرائيل وفلسطين.
 

تعليق قوي من عزة مصطفى على مرافعة مصر أمام محكمة العدل |فيديو
علقت الإعلامية عزة مصطفى على  مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، قائلة:"النهاردة مصر وثقت السجل الأسود للعدو الصهيوني، أمام محكمة العدل الدولية، مصر فضحت جميع مخططات الكيان الصهيوني لفكرة تهجير الفلسطينيين"
 

يمكن مقاضاة أمريكا.. أستاذ قانون دولي يفاجئ أحمد موسى على الهواء|فيديو
قال الدكتور نبيل أحمد حلمي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق الأسبق، إنه فخور بالمذاكرات التي قدمتها مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية، لافتاً إلى أن مصر أكدت أن فلسطين دولة تحت الإحتلال الإسرائيلي و هناك إساءات كثيرة من المحتل.

 

متحدث الأونروا: الوضع في غزة كارثي.. و90٪؜ من الأطفال لديهم سوء تغذية
قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا، إن المنظمة هي الوحيدة المتبقية في قطاع غزة  والمسؤولة عن تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة .
 

الخارجية: الممارسات الإسرائيلية داخل غزة تخالف القانون الدولي
الخارجية: الممارسات الإسرائيلية داخل غزة تخالف القانون الدولى
 

وزير العدل الفلسطينى: المرافعة المصرية أكدت على مبادئ القانون الدولي
قال محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، إن الرأي الاستشاري الذي طلبته محكمة العدل الدولية طُلب أساسا ليمثل إرادة المجتمع الدولي وليمثل 193 دولة، ومن هنا تكمن أهمية تنفيذه وتطبيقه مستقبلا بغض النظر عن الرأي الاستشاري الذي صدر عام 2004، لأن هذا عجز وفشل في هيئة الأمم المتحدة ممثلة في فشل مجلس الأمن في المحافظة على الأمن والسلم في العالم.
 

وزير العدل الفلسطيني: نشكر مصر على وقوفها بجانب شعبنا
أكد محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، أن هيئة الأمم المتحدة هي المسئولة عن هذه المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، ويجب عليها تنفيذ قراراتها المتعلقة بالدفاع عن فلسطين.
 

الخارجية الأمريكية: إقامة دولة فلسطينية مستقلة من مصلحة كل الأطراف
صرحت الخارجية الأمريكية بأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة من مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تفاجئ المواطنين بقيمة كيلو السكر العادل بعد ارتفاع الأسعار|وتصريحات هامة عن المخزون

تدخل عاجل من بوليس الآداب | فضيحة في العجوزة

12 لاعباً محلياً| مفاجأة في قائمة حسام حسن.. أسماء جديدة تنضم لمعسكر منتخب مصر

التاريخ سيحاسبنا| ياسمين موسى.. سيرة ذاتية لامرأة مُلهمة

30 مليون جنيه والعقود بتتكتب.. إبراهيم فايق يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

الاصطباحة في خطر.. ارتفاع جنوني لـ أسعار القهوة في مصر

برومو برنامج رامز جلال.. MBC تكشف مفاجأة غير متوقعة

قرار من الفيفا يثير جدلا في الأهلي والزمالك بسبب إمام عاشور

ترشيحاتنا

بعد عطل الطائرة .. وصول بعثة الأهلي لأحد فنادق العاصمة الغانية أكرا.. صور

مستحيل.. أول تعليق من شوبير بعد تعرض طائرة الأهلي لحادث

خالد منتصر : اليسار كانوا شجعان جدًا في مواجهة العديد من المواقف

مي عز الدين تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

قرار عاجل ضد عاطل سرق أغطية صناديق الكهرباء العمومية بالمرج

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لرجل معلق على عمود يثير ضجة عبر السوشيال ميديا

معرض مدينة الموتى في قلعة صلاح الدين الأيوبي .. ما قصته؟

بدون بيض وسمنة .. طريقة عمل كيكة الطاسة

في ذكرى الدعوة إلى إضراب عام.. مذبـ حة كوبري عباس حقيقة أم خيال؟

فيديو

فنانة كبيرة | هبة حسن : مرضاش أشتغل مع روجينا ..خاص

رفعت صوت مصر.. ياسمين موسى توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي |ماذا قالت؟

الحيطان وقعت.. سبب حريق شقة سوزي الأردنية بعد الإفراج عنها

طلب غريب من حسام حسن واجتماع عاجل في اتحاد الكرة| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ