أخبار التوك شو.. وزير العدل الفلسطيني: نشكر مصر على وقوفها بجانب شعبنا.. موسى: ياسمين موسى نموذج مشرف لعظيمات مصر.. 30% تخفيضات لأسعار السلع بمعارض أهلا رمضان

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

أحمد موسى: ياسمين موسى نموذج مشرف لعظيمات مصر | فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى ، إن الجميع يتحدث عن الدكتورة ياسمين موسى صاحبة المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية، حيث تحدثت اليوم بلسان بلدها بمنتهى القوة.



حزب الله: استهدفنا تجمعا لقوات الاحتلال في مستوطنة أفيفيم

أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف تجمعا لقوات الاحتلال في مستوطنة أفيفيم وموقع رويسات العلم في مزارع شبعا بالأسلحة المناسبة وحقق إصابات مباشرة.





خصومات 30%.. متحدث الوزراء يفجّر مفاجأة عن معرض «أهلًا رمضان» |فيديو

كشف السفير محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جديدة عن معرض أهلًا رمضان، مشيرًا إلى أن هذه المعارض ستشهد توفير السلع الأساسية للمواطنين بخصومات تتراوح بين 15% و30%.



أيمن سلامة: مصر طالبت «العدل الدولية» بإعلان الاحتلال الإسرائيلي باطلاً وغير شرعي|فيديو

قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن قضاة المحكمة في "لاهاي" " ينظرون إلى مصر تحديداً نظرة فريدة و خاصة، وذلك لأن مصر دولة جوار جغرافي مع إسرائيل وفلسطين.



تعليق قوي من عزة مصطفى على مرافعة مصر أمام محكمة العدل |فيديو

علقت الإعلامية عزة مصطفى على مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، قائلة:"النهاردة مصر وثقت السجل الأسود للعدو الصهيوني، أمام محكمة العدل الدولية، مصر فضحت جميع مخططات الكيان الصهيوني لفكرة تهجير الفلسطينيين"



يمكن مقاضاة أمريكا.. أستاذ قانون دولي يفاجئ أحمد موسى على الهواء|فيديو

قال الدكتور نبيل أحمد حلمي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق الأسبق، إنه فخور بالمذاكرات التي قدمتها مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية، لافتاً إلى أن مصر أكدت أن فلسطين دولة تحت الإحتلال الإسرائيلي و هناك إساءات كثيرة من المحتل.

متحدث الأونروا: الوضع في غزة كارثي.. و90٪؜ من الأطفال لديهم سوء تغذية

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا، إن المنظمة هي الوحيدة المتبقية في قطاع غزة والمسؤولة عن تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة .



الخارجية: الممارسات الإسرائيلية داخل غزة تخالف القانون الدولي

الخارجية: الممارسات الإسرائيلية داخل غزة تخالف القانون الدولى



وزير العدل الفلسطينى: المرافعة المصرية أكدت على مبادئ القانون الدولي

قال محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، إن الرأي الاستشاري الذي طلبته محكمة العدل الدولية طُلب أساسا ليمثل إرادة المجتمع الدولي وليمثل 193 دولة، ومن هنا تكمن أهمية تنفيذه وتطبيقه مستقبلا بغض النظر عن الرأي الاستشاري الذي صدر عام 2004، لأن هذا عجز وفشل في هيئة الأمم المتحدة ممثلة في فشل مجلس الأمن في المحافظة على الأمن والسلم في العالم.



وزير العدل الفلسطيني: نشكر مصر على وقوفها بجانب شعبنا

أكد محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، أن هيئة الأمم المتحدة هي المسئولة عن هذه المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، ويجب عليها تنفيذ قراراتها المتعلقة بالدفاع عن فلسطين.



الخارجية الأمريكية: إقامة دولة فلسطينية مستقلة من مصلحة كل الأطراف

صرحت الخارجية الأمريكية بأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة من مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين.

