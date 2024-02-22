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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطوات الاستفادة من منصة إيزي عمرة لتسهيل الإجراءات

عمرة
عمرة

تقدم المملكة العربية السعودية العديد من الإمكانيات التي من شأنها التسهيل علي المعتمرين وزوار بيت الله من خلال منصات تيسر الإجراءات على المعتمرين من بينها منصة إيزي عمرة.

منصة إيزي عمرة لتسهيل الإجراءات

تمكن منصة إيزي عمرة المعتمرين إصدار التأشيرات للجميع ومن بينهم المصريين حيث أنها منصة معتمدة من قبل وزارة الحج والعمره السعودية والتى يمكن من خلالها إصدار التأشيرات للمصريين ولكل المعتمرين وأداء المناسك .

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وتعد منصة إيزي عمرة أحدث المنصات التى أطلقها مؤسسة سياد القابضة السعودية والتى سبقها منصة نسك حيث تهدف تلك المنصات لإصدار التأشيرات للمصريين ولكل المعتمرين.

مميزات منصة إيزي عمرة السعودية 


ويمكن من خلال المنصة السعودية الحصول علي العديد من المميزات و الخدمات للمصريين ولكل المعتمرين من أنحاء العالم كله والتى تشمل مايلي :-

- توفر منصة إيزي عمرة للمعتمرين إمكانية الحصول على مزايا الإقامة الفندقية خاصة أن مؤسسة سيادة لديها مجموعة فنادق فى المدينة ومكة تكون قريبة من الحرمين.

- كما أنه يمكن من خلال منصة إيزي عمرة السعودية الحصول علي أسعار تنافسية من أجل التسهيل على المعتمر

- وتقدم منصة إيزي عمرة للمعتمرينم الحصول على  الرقم المرجعي لإصدار التأشيرات من منصة «مقام» التابعة لوزارة الحج والعمرة السعودية.

منصة نسك لخدمة المعتمرين


كما توجد العديد من المنصات الأخري التي تقدم خدمات للمعتمرين والتي من بينها منصة نسك التي أطلقتها المملكة العربية السعودية من أجل التسهيل على المعتمرين.


حيث توفر منصة نسك السعودية الحصول على تأشيرة العمرة بدون قيود أو شروط صحية بالنسبة للمعتمرين القادمين من مصر ودول العالم.

خطوات الحصول على تأشيرة العمرة من نسك

من اجل الحصول الحصول على تأشيرة العمرة من منصة نسك يجب عليك القيام بمجموعة من الخطوات التى تسهل عليك أداء المناسك وتتضمن مايلي :-

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- يلزم من أجل الحصول على تأشيرة العمرة من منصة نسك الدخول إلى المنصة.

- تتضمن الخطوة الثانية للحصول علي تأشيرة العمرة  الضغط على التقديم على التأشيرة

- فى الخطوة تتضمن القيام بتحديد جنسية المعتمر

- يمكنك الاختيار مابين التقديم على التأشيرة الإلكترونية أو  الحصول على التأشيرة من خلال الباقة.

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