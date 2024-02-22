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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا.. ورشة عمل بمركز النيل للإعلام بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد مركز النيل للإعلام بالوادى الجديد لقاء إعلاميا بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية حول دور المدرسة المنتجة فى دعم للمنتج المحلى والذى يعد اللقاء الأخير من فعاليات  حمله مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا التى اطلقها قطاع الاعلام الداخلي برئاسة د. احمد يحى بالهيئة العامة للاستعلامات بتوجيهات الدكتور ضياء رشوان.
 

انطلاق أعمال المؤتمر العلمي الأول لكلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد

 حيث دارت محاور اللقاء حول دور المدرسة فى تقديم المنتجات الغذائية والزراعية للمجتمع المحلى وأوضح  يحى سيد رئيس قسم البساتين الزراعات التى تتم داخل المدرسة من الخضر والتى يتم بيعها من خلال منافذ خاصه بها.

 واكد  محمد الفاروق وكيل المشروع بالمدرسة ان المدرسة بصدد زراعه نبات التوت لعمل مشاريع دودة القز لاستخراج الحرير.

 ومن جانب اخر أوضح حسن على المشرف على قسم الالبان ان القسم ينتج من الالبان اجبان قريش ودمياطى وزبد وسمن بلدى وشرحت ا. ساميه احمد وكيل القسم مراحل انتاج هذه المنتجات وآليات تدريب طلاب المدرسة عليها .


وكان ضمن المشكلات التى طرحت فى المناقشات هى ندرة الالبان وارتفاع أسعارها التى اثرت على انتاج المدرسة وعدم وجود مزارع انتاج حيواني لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمدرسة وتحقيق أرباح عالية اسوه بالسنوات السابقة.عقد اللقاء جريس شنودة تحت اشراف دعاء سعد مدير مركز النيل للإعلام.

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الهيئة العامة للاستعلامات الاكتفاء الذاتي الوادي الجدي دور المدرسة مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية

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