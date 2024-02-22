مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا.. ورشة عمل بمركز النيل للإعلام بالوادي الجديد

عقد مركز النيل للإعلام بالوادى الجديد لقاء إعلاميا بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية حول دور المدرسة المنتجة فى دعم للمنتج المحلى والذى يعد اللقاء الأخير من فعاليات حمله مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا التى اطلقها قطاع الاعلام الداخلي برئاسة د. احمد يحى بالهيئة العامة للاستعلامات بتوجيهات الدكتور ضياء رشوان.



حيث دارت محاور اللقاء حول دور المدرسة فى تقديم المنتجات الغذائية والزراعية للمجتمع المحلى وأوضح يحى سيد رئيس قسم البساتين الزراعات التى تتم داخل المدرسة من الخضر والتى يتم بيعها من خلال منافذ خاصه بها.

واكد محمد الفاروق وكيل المشروع بالمدرسة ان المدرسة بصدد زراعه نبات التوت لعمل مشاريع دودة القز لاستخراج الحرير.

ومن جانب اخر أوضح حسن على المشرف على قسم الالبان ان القسم ينتج من الالبان اجبان قريش ودمياطى وزبد وسمن بلدى وشرحت ا. ساميه احمد وكيل القسم مراحل انتاج هذه المنتجات وآليات تدريب طلاب المدرسة عليها .



وكان ضمن المشكلات التى طرحت فى المناقشات هى ندرة الالبان وارتفاع أسعارها التى اثرت على انتاج المدرسة وعدم وجود مزارع انتاج حيواني لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمدرسة وتحقيق أرباح عالية اسوه بالسنوات السابقة.عقد اللقاء جريس شنودة تحت اشراف دعاء سعد مدير مركز النيل للإعلام.

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