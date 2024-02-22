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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أكياس لحمة وكحك.. دفاع أحد المتهمين برشوة قيادات الري يكشف تفاصيل جديدة|فيديو

المتهمين
المتهمين

قررت  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل نظر محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" فساد وزارة الري"، إلى جلسة 16 مارس لسماع شهود النفي.

وقال دفاع المتهم الثالث في قضية رشوة وزارة الري والمنعقدة في التجمع الخامس، إن موكله متهم بأكياس لحمة وكحك في القضية، وليس له علاقة بأي رشاوى حدثت، ولم يقدم أي شيء لأي مسئول وطالب ببراءته من القضية. 

قضية فساد وزارة الري
قضية فساد وزارة الري
قضية فساد وزارة الري
قضية فساد وزارة الري
قضية فساد وزارة الري

تحقيقات قضية فساد وزارة الري

وقالت النيابة العامة، في تحقيقاتها، إن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها. 

وأضافت النيابة، أن المتهم الأول بصفته سالفة البيان قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداد تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال  تمهيداً لصرف المستحقات المالية. 

كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.

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