قيادي بـ حماس : تقدم محتمل في مفاوضات تبادل الأسرى قريبًا

قال القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، اليوم الخميس، إنه قد يكون هناك تقدم في مفاوضات تبادل المحتجزين مع الاحتلال الإسرائيلي قريبًا.

وأضاف موسى أبو مرزوق في تصريحات له، أن حركة حماس لا تنظر إلى حكم قطاع غزة كغاية، مشيرا إلى أن حماس تدعم فكرة تشكيل حكومة كفاءات فلسطينية تدير القطاع.

وفي وقت سابق، نفت إسرائيل تقرير صحيفة "الشرق" السعودية، والذي أفاد بأن وفدا إسرائيليا سيتوجه إلى القاهرة لإجراء محادثات في إطار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع حماس.

وقال مصدر إسرائيلي بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت": "التقرير السعودي غير صحيح، والوفد الإسرائيلي لن يذهب إلى القاهرة".

وذكرت صحيفة "الشرق" السعودية نقلا عن مصادر دبلوماسية، أنه من المتوقع أن يصل وفد إسرائيلي إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة.

وبحسب التقرير، فإن "هناك تقدما في مباحثات مصر مع حركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى، مشيرا إلى أن حماس خففت مواقفها، وتعمل مصر على تحقيق مرونة مماثلة مع الوفد الإسرائيلي أيضا".