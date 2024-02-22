وقف تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان.. والأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ “توك شو” خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الملا: مصر قدمت تجربة رائدة بتسويق المناطق البترولية من خلال بوابة رقمية

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تفعيل التحول الرقمي في جميع أنشطة الوزارة والشركات، مشيرا إلى أنه هناك منظومة رقمية متكاملة لإدارة وتداول المنتجات البترولية.

وقال طارق الملا، خلال لقاء له لبرنامج "صناع القرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي الدكتور "شادي الزيات"، أن مصر قدمت تجربة رائدة بتسويق المناطق البترولية من خلال بوابة رقمية متخصصة، مما أعطى ميزة إضافية لتسويق المنتجات.



بحلول 2040.. وزير البترول: نستهدف حصة من السوق العالمي للهيدروجين تصل إلى 8%

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر قامت بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأحضر ومشتقاته، مشيرا إلى أنه خصصنا استراتيجية وطنية للهيدروجين منخفض الكربون.

وقال طارق الملا، خلال لقاء له لبرنامج "صناع القرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي الدكتور "شادي الزيات"، إن استراتيجية الدولة تستهدف تحقيق نسبة بين 6 و 8% من السوق العالمية للهيدروجين بحلول 2040.

الحكومة توافق على وقف تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان.. فيديو





أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، أن مجلس الوزراء وافق على وقف تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان.

مدبولي : الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة



أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، أن مجلس الوزراء وافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وقال رئيس الوزراء: الصفقة الاستثمارية الكبرى تحقق مستهدفات الدولة في التنمية والتي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.



وأضاف رئيس الوزراء، أن الصفقة تعد بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة عليها حاليا لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، لافتا إلى أنه سيتم إعلان تفاصيل الصفقة كاملة مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها.

مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية : أسعار المنتج المحلي تقل عن المستورد 50%





قال الدكتور محمد سعد مدير معهد الأمصال و اللقاحات البيطرية، إن جميع الأمصال و اللقاحات متوفرة في مصر، مؤكداً أن تداول الأمصال و اللقاحات البيطرية في مصر يتم من خلال الإنتاج المحلي، من خلال معهد بحوث الأمصال و اللقاحات البيطرية التابع لمركز البحوث الزراعية بالإضافة إلى 3 شركات قطاع خاص استثماري.

مدير معهد الأمصال و اللقاحات البيطرية : أسعار المنتج المحلي تقل عن المستورد 50%

وأضاف محمد سعد خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن جميع الكيانات المنتجة سواء القطاع الحكومي أو الخاص، معتمدة بشهادة التصنيع الجيد ، ومعتمدة من شهادات الأيزو.

عاجل.. بيان مهم لمجلس الوزراء بعد قليل





عرضت قناة إكسترا نيوز خبر عاجل يفيد أن هناك بيان مهم لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بعد قليل.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء بمقر المجلس بالعاصمة الادارية الجديدة لمناقشة عدد من الملفات.



ويناقش الاجتماع، استعدادات الحكومة لشهر رمضان المبارك واقامة المعارض والشوادر لبيع المواد الغذائية باسعار مخفضة للمواطنين .

شكري يعرب عن أسف مصر لعجز مجلس الأمن عن وقف النار بغزة





عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد أن وزير الخارجية سامح شكري، يعرب عن أسف مصر الشديد لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وتابعت القاهرة الإخبارية أن وزير الخارجية بحث مع نظيرته الإندونيسية على هامش اجتماعات مجموعة العشرين مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.



وكشفت القاهرة الإخبارية أن وزير الخارجية سامح شكري ونظيرته الإندونيسية يؤكدان أهمية التصدي للمسعى الإسرائيلي لاجتياح مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة تفاديا لاتساع رقعة الصراع.



الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية في معظم الأنحاء.. ودرجة الحرارة في القاهرة 21





قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن درجات الحرارة خلال فترات النهار أعلى من معدلاتها الطبيعية بحوالي درجة أو درجتين.



وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تبلغ 21 درجة مئوية، مؤكدة أن الطقس الشتوي الدفء مستمر في معظم محافظات الجمهورية.

حسام حسن مش السبب.. عصام الحضري يفجر مفاجأة عن أزمة الكرة المصرية





عرضت قناة “العربية مصر” تقرير فيديو بعنوان "عصام الحضري يتحدث عن الكرة المصرية: "إحنا في نكسة وحسام حسن مش هيعمل حاجة.. والمشكلة مش عنده".



وقال عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب المصري السابق، إن هناك نكسة في الكرة المصرية، إنه لا يعلم إذا كان السبب في المدرب، أم الإدارة أم اللاعبين، وأن الكرة المصرية تحتاج تغييرا بنسبة 360 درجة.