قائمة منتخب الميني فوتبول للبطولة العربية بالقاهرة

أعلن مسؤولي الاتحاد المصري للميني فوتبول برئاسة أحمد سمير عن قائمة المنتخب الوطني للميني فوتبول في البطولة العربية التي تقام في مصر وتنطلق بعد غدا السبت.

وتستضيف مصر النسخة الأولى من البطولة العربية للميني فوتبول للمنتخبات خلال الفترة من 24 إلى 28 من فبراير الجاري، على ملاعب إيرو سبورت المطار.

وضمت القائمة كلًا من: هشام خميس، علي غزال، مروان عيسى، طارق باهي، جمال محمد مبروك، محمود ضاحي، محمود السيد، أحمد جابر إبراهيم، عبدالرحمن إبراهيم، أحمد مصطفى، محمود جمال فاروق، أحمد بخيت، عادل مجدي كامل، زكريا أحمد، إيهاب طه.

ويتكون الجهاز الفني من، أنسي نبيل مديرًا فنيًا، شريف عبد السلام مدربًا عامًا، عصام أحمد مدربًا، ياسر عزت مدربًا لحراس المرمى، لواء طبيب محمد رضا عوض طبيبًا، أشرف الليلي، أخصائي علاج طبيعي، السيد رجب إداري المنتخب.

ويشارك في البطولة العربية كلًا من: الصومال، ليبيا، تونس، لبنان، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في البطولة كالتالي:

مصر & الصومال في الساعة السابعة من مساء السبت الموافق 24/2/2024

مصر & تونس في الساعة الخامسة والنصف من مساء الأحد الموافق 25/2/2024

مصر & ليبيا في الساعة الخامسة والنصف من مساء الثلاثاء الموافق 27/2/2024

مصر & لبنان في الساعة الرابعة من مساء الأربعاء الموافق 28/2/2024.