أخبار التوك شو| مصطفى بكري: مصر رفضت 250 مليار دولار مقابل تصفية القضية الفلسطينية.. الوزراء يعلن تفاصيل ومفاجآت عن صفقة الاستثمارات الأجنبية المباشرة

تناولت برامج الـ “توك شو” خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

مصطفى بكري: مصر رفضت 250 مليار دولار مقابل تصفية القضية الفلسطينية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه عُرض على الرئيس السيسي 250 مليار دولار، للسماح لدخول المهاجرين قسرا لسيناء، ولكن الرئيس السيسي رفض ذلك العرض، لأنه لن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية.

الإعلان عنها قريبا.. الوزراء يعلن تفاصيل ومفاجآت عن صفقة الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أكد السفير محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر ستعلن قريبا عن تفاصيل صفقة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى أنه سيعلن فور توقيعها.



الملا: نستهدف 7.5 مليار دولار استثمارات أجنبية بقطاعي البترول والغاز العام المالي المقبل

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تستهدف 7.5 مليار دولار استثمارات أجنبية بقطاع البترول والغاز العام المالي المقبل.

زاهي حواس: المتحف المصري الكبير أهم مشروع في القرن الواحد والعشرين

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات الكبير، أن المتحف المصري الكبير كان من المفترض أن يفتتح في 2015 لكن الأحداث الطارئة أجلت افتتاحه، مشيرا إلى أن المتحف المصري الكبير أهم مشروع في القرن الواحد والعشرين.

الأرصاد تكشف توقعاتها بشأن الطقس في شهر رمضان

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الجو مستقر الفترة الأخيرة، وسيكون مستقر أيضًا خلال الإجازة الأسبوعية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة التي نشهدها حاليا أعلى من المعدل الطبيعي بدرجة أو اثنين.

موازنة البرلمان: 10 مليارات دولار كافية لحل أزمة فجوة سعر الصرف

قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن صندوق النقد الدولي حقق تقدمًا ممتازًا في محادثات القرض الخاص بمصر، وإنهاء المراجعة الأولى والثانية والاتفاق بالسياسات الشاملة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بخصوص تمويل إضافي لمصر، سيزيد عن الـ 3 مليارات التي تم رصدها.

شعبة الذهب: الوقت مناسب للشراء الآن.. ونتوقع انخفاضات جديدة بالأسعار

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، إن الفترة الأخيرة هناك استقرار في أسعار الذهب في السوق، مشيرا إلى أنه ينصح المواطنين لشراء الذهب في هذا الوقت، خاصة أن أسعار الذهب في الوقت الحالي جيدة.

فتح قنوات لدخول مستثمرين أجانب..صفقة كبرى ستكون سببا في حل أزمة الاقتصاد المصري|فيديو

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن هذه الصفقة مؤشر ممتاز جداً، مضيفاً أن الدولة المصرية تنتقد في العشر سنوات الماضية رقم ضخم جداً وهو ما يقارب 10 تريليون على البنية التحتية وإحداث نقلة كبيرة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

فتح قنوات لدخول مستثمرين أجانب..صفقة كبرى ستكون سببا في حل أزمة الاقتصاد المصري|فيديو

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن هذه الصفقة مؤشر ممتاز جداً، مضيفاً أن الدولة المصرية تنتقد في العشر سنوات الماضية رقم ضخم جداً وهو ما يقارب 10 تريليون على البنية التحتية وإحداث نقلة كبيرة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

الكمون والفلفل .. شعبة العطارة تكشف أسباب ارتفاع أسعار بعض التوابل

عرض عبد الفتاح رجب العطار رئيس شعبه العطاره بغرفة القاهرة التجارية، أسباب ارتفاع اسعار بعض التوابل.

وأوضح عبد الفتاح رجب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” أن ارتفاع أسعار بعض التوابل مثل الفلفل والكمون يعود إلى نقص الانتاج سواء على المستوى المحلي او المستوى العالمي.