تراجع الأرباح النصفية لشركة كيما 15%

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تراجع أرباحها بنسبة 15%، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2023-2024.

أظهرت المؤشرات المالية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، تحقيق أرباح بلغت 513.62 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 604.44 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات نشاط شركة كيما خلال الستة أشهر إلى 3.2 مليار جنيه، مقابل 2.81 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وحققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، أرباحاً بلغت 350.46 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 471.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

م بيعات الشركة

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 1.42 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.56 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.