عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضحية الشهامة في المقطم لـ«صدى البلد» : والله كنت بدافع عن شاب صغير.. فيديو

ضحية الشهامة لـ«صدى
ضحية الشهامة لـ«صدى البلد» : والله كنت بدافع عن شاب صغير

«حياتي كلها بقت عبارة عن سرير والدنيا قدامي سودا وأنا لسه ببدء الدنيا».. بهذه الكلمات عبر الشاب فادي الطالب بتجارة إنجليزي والذي راحت عيناه ضحية شهامته ودفاعه عن شاب صغير ومحاولة نجدته من مجموعة من البلطجية في المقطم، يتحدث لـ موقع صدى البلد الإخباري عن ما حدث وكيف وما أصبحت عليه حياته بعدما فقد بصره وأصبح عالة على والدته المريضة.

اقرأ ايضًا :

txt

السجن 3 سنوات لسائق حاول إنهاء حياة طليقته في المعصرة

txt

استقطبوا ذوي الضوائق المالية|ننفرد بأقوال مسئول مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في تجارة الأعضاء

txt

السجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لطبيب شهير تاجر في الأعضاء البشرية

txt

مضوني على إيصال أمانة.. ننفرد بنشر أقوال المجني عليه في تجارة الأعضاء البشرية

طالب يفقد بصره في المقطم والسبب : «الشهامة والجدعنة»

قال فادي ضحية الشهامة لـ صدى البلد : «الدنيا ضلمت في وشي علشان واحد بلطجي صايع معندوش دين ولا رحمة ونفسى أرجع زي زمان تاني».

وأضاف : «أنا فادي، 22 سنة، بدرس في مودرن أكاديمي تجارة إنجليزى كنت ذاهب عند أخويا يوم الجمعة بعد فرح بنت عمي وكان فيها 4 شباب كبار بتخانقوا مع شاب صغير كان بيستنجد بيا إني أحوش عنه ولما حوشت عنه اضربت بسكينة على دماغي وقعت على الأرض وقمت تاني علشان أحوش عن الواد راحوا مطلعين فرد خرطوش وضربوني به بوشي وكان كلي دم وكنت بتشاهد ونزلوا ضرب فيا وسابوني بعد كده ومشيوا وبقيت استنجد بالناس علشان توديني المستشفى وفعلا واحد أخدني هناك وفقدت نظري».

اقرأ ايضًا :

txt

حادث سير ينهي حياة مواطن في الجيزة

txt

رئيس النيابة الادارية يختتم فعاليات دورة بيئة مؤسسية رقمية آمنة

txt

السجن 3 سنوات لعامل أنهى حياة شقيقه في المعصرة.. والسبب والدتهما

txt

الحبس سنة مع الإيقاف لعامل ربط زوجته بـ«جنزير» وضربها بـ«خرطوم»

txt

طعنه بالس.كين بقدمه اليسرى فأودى بحياته.. تفاصيل وفاة عامل على يد شقيقه

txt

ربطها بـ«جنزير» وضربها بـ«خرطوم».. ننشر تفاصيل اعتداء عامل على زوجته في المعصرة

وأوضح قائلًا : «أنا معرفش اللي ضربوني ولا أعرف الواد اللي كنت بدافع عنه وذهبت للمستشفى عملولي عملية تفريغ لإن عيني اتصفت مبقتش أعرف أشوف تاني كل اللي عملته كنت بدافع عن شاب صغير وجاء لي ضابط وأخذ أقوالي وبعد ساعتين الضابط جاب اللي ضربني بالنار والباقي لسه هاربنين».

وأكد قائلًا: «ليس لي خلافات مع أحد وانا بذهب إلى هذه المنطقة هوه أخويا بروح أبات عنده، وأصدقائي بيهونوا عليا ونفسي ربنا يجيب لي حقي منهم ويتأذوا زي ما أذوني وأفرض لو أنا مت هيقابل ربنا أزاي والبلطجي ده قتلني وأنا حي لأنه ضيع مني أغلى حاجة نظري اللي بشوف بيه، ونفس أرجع يوم من زمان علشان أشوف لأني كنت بسند أمي المريضة دلوقتي ربنا يديها الصحة وتقدر تسندني والناس كلها زعلانه على كل اللي حصل لي سواء كانوا يعرفوني أو لأ».

ضحية الشهامة صدى البلد فقد بصره بلطجية إطلاق عيار خرطوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسقاط الديون وانتعاشة للجنيه وانخفاض الأسعار.. مكاسب بالجملة لمصر من صفقة الإمارات الكبرى

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا

الحق اظبط التردد.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلى وميدياما بدوري أبطال أفريقيا

185 مليار دولار و170 مليون متر| تفاصيل صفقة الإمارات الكبري.. و"الحكومة" توجه رسالة للمصريين

مفاجأة.. فئات محرومة من معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة

بعد إعلان الصفقة الكبرى.. انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء إلى 56 جنيهًا

رئيس الوزراء : الإمارات تضخ 150 مليار دولار للاستثمار في رأس الحكمة

ترشيحاتنا

الإسكان: إعلان وصول الصرف الصحي للمدن بنسبة 100% نهاية 2024

حماس: لا نمانع هدنة لستة أسابيع فقط

ما حقيقة استجابة الدعاء في النصف من شعبان .. وما هي الليالي الثابتة؟

منظمة أوروبية تزف بشرى سارة عن الاقتصاد المصري في 2025

انتخابات المهندسين .. انتهاء عملية التصويت وبدء الفرز

بصناعة موديست| حسين الشحات يسجل للأهلي في مرمى ميدياما الغاني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتلعب بالفلوس .. مواليد هذه الأبراج الأكثر حظا في المال والعمل

سالي عبد السلام تثير ضجة بجمبسوت جلد ملفت

نجم الزمالك يسبّ سيد عبد الحفيظ بعد الخطوبة .. ماذا حدث؟

مشاكل المعدة المتكررة علامة على مرض خطير والتأخر في علاجه يسبب السرطان

فيديو

فرص عمل وانتهاء أزمة الدولار.. تفاصيل أكبر صفقة استثمارية في مصر

ظاهرة جوية تتسبب في سقوط أمطار.. تحذير من الأرصاد

ضربوه.. سبب تعليق شاب سوري على عمود في لبنان.. فيديوجراف

وداع مؤثر أبكى متابعيه.. آخر كلمات هاني الناظر قبل رحيله.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ