رد فعل مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على ميدياما الغاني

حقق فريق الأهلي فوزا مهما على ميدياما الغاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي الغانية ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "مبروك للأهلي والأهلاوية الفوز على بطل غانا و التأهل لدور الثمانية و عقبال الزمالك و بيراميدز و فيوتشر".



وبهذا الفوز يرفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا، ويضع قدما في الدور ربع النهائي قبل مواجهة يانج أفريكانز التنزاني في الجولة السادسة والأخيرة بالقاهرة.